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布碌崙青少年地鐵衝浪 1死1重傷

記者胡聲橋／紐約報導
布碌崙青少年地鐵衝浪一死一傷重，市長亞當斯查看現場。(市長辦公室提供)
布碌崙青少年地鐵衝浪一死一傷重，市長亞當斯查看現場。(市長辦公室提供)

兩名14歲的青少年，22日在布碌崙(布魯克林)百老匯樞紐站(Broadway Junction Station)和布什維克大道站(Bushwick Avenue station)之間，從一輛北行的L車地鐵列車頂部跌落地面，一人當場死亡，另一人重傷住院；根據警方，該起意外為兩名青少年「地鐵衝浪」導致。

警方稱，這兩名青少年在22日下午進入百老匯樞紐地鐵站後，爬上了開往曼哈頓方向的一輛L線地鐵列車的頂部。當這列地鐵進入一個隧道時，他們兩人從車廂頂部摔了下來。當急救人員於下午2時15分趕到現場時，一名青少年當場被宣布死亡，另一名青少年受重傷被送進醫院接受治療，至今仍未脫離生命危險。

據搭乘該列地鐵的乘客表示，當時地鐵緊急剎車，乘客等了大約20到30分鐘後，才走出地鐵車廂，通過隧道，走回地鐵站台。

市長亞當斯(Eric Adams)和市警總局(NYPD)、市捷運局(MTA)的官員當天下午到事故現場查看情況。亞當斯說，「今天我們又失去了一個孩子。社群媒體和其他令人上癮的在線內容，造成了悲慘和真實的後果」。

根據市捷運局針對地鐵衝浪事件的統計，2019年共有490起地鐵衝浪案；2020年，該數字下降到199起。從2021年到2022年，這種危險行為增加了366%，達到了928起。今年頭兩個月，地鐵衝浪的人數是去年同期的兩倍。

參與地鐵衝浪者多為青少年，喜歡把自己冒險衝浪的錄像發到社群媒體上。目前，警察仍在調查，這兩名涉事青少年當時是否在「現場直播」。

布碌崙青少年地鐵衝浪一死一傷重，市長亞當斯查看現場。(市長辦公室提供)
布碌崙青少年地鐵衝浪一死一傷重，市長亞當斯查看現場。(市長辦公室提供)

地鐵站 社群媒體 亞當斯

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