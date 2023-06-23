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紐約客談／租金調整 應恪守中庸之道

紐約客談

紐約市穩租房已經連續兩年大幅漲租，左派強烈不滿；從租客的角度講，誰都不希望漲房租，尤其是在目前通貨膨脹仍未減輕的情況下，任何一點房租的增加都會對生活造成極大負擔。

然而，並非只有租客承擔通膨之苦，小房東也是通膨受害者。通膨之下，房屋維護成本急劇增加，如果不漲租，這部分成本如何承擔？難道要放棄房屋維護，讓租客生活在危樓之中嗎？

而且要知道，在新冠疫情的前兩年，經濟陷入低谷之時，紐約市穩租房並未漲租；這無疑是符合實際情況的舉措，畢竟當時百業蕭條，底層艱難，同時大量市民逃離紐約，市場租金本就下降不少。

但是，疫情期間聯邦政府大放水，導致通膨高企；隨著疫後經濟復甦，更多人回到紐約市，租房市場開始強力反彈，似乎是要收回疫情頭兩年損失，全市的市場租金水平過去兩年的漲幅都在10%以上，部分地區甚至達到20%。在這樣的市場條件下，穩租房租金上漲也是不可避免的。

有人指出，亞當斯上任市長以來，已經連續兩年調漲穩租房租金；其實這並不難預測，亞當斯本人就是以溫和派之姿上台，相較前任白思豪，立場本來就更傾向小房東。

右派負責坐大蛋糕，左派負責保證公平，二者不可偏廢；若右派做大日久，底層困苦，若左派一直當道，經濟就會陷入只知分配不知增長的境地。而亞當斯的上台，本身就是對前任極左的糾偏；穩租房租金也是同樣的道理，經過了八年的左翼政策，也需要右翼來平衡一下，「中庸之道」才是正途。

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