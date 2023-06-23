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班森賀鋰電池爆火災 2人受傷

記者胡聲橋／紐約報導
班森賀發生電單車鋰電池引發的火災，導致兩人受傷。(取自ABC7新聞台)
班森賀發生電單車鋰電池引發的火災，導致兩人受傷。(取自ABC7新聞台)

布碌崙(布魯克林)班森賀21日晚發生了一起鋰電池引發的火災，在同日稍早，市長亞當斯(Eric Adams)才和市消防局長卡瓦那(Laura Kavanagh)到曼哈頓華埠視察日前發生火災的華人電單車店；數據顯示，紐約市今年由電單車鋰電池引起的火災已超過百起，造成13人死亡。

21日晚8時左右，位於班森賀20大道6801號的一棟住宅樓內，一台電單車的鋰電池起火，雖然火很快被撲滅，但還是造成兩人受傷，公寓內的部分物品也被燒毀。兩人在火災中，受到輕微燒傷並吸入濃煙，被送往當地醫院接受治療。

據報導，火災發生後，大樓中的一名租戶使用滅火器撲滅了鋰電池引發的火勢，並在消防員到達現場之前控制住，才未造成更多損失。

這棟大樓的業主稱，該棟樓的租約中有規定，租戶不允許將以鋰電池為動力的車輛放在房間內，該公寓租戶明顯違反規定。

在這起意外前的20日凌晨，華埠一家電單車商鋪由鋰電池引發火災，造成至少四人死亡，其中包括一位83歲長者。

亞當斯和卡瓦那也到火災現場視察，宣布加強相關檢查，要求從即日起，市消防局需在12小時內，對311熱線收到的電池相關投訴作出回應，以避免慘劇再次發生。此前的時限為72小時。

此外，消防局與小商業局將在未來數周內，聯合開展外展活動，向電單車和鋰電池使用者，介紹安全要點和法律法規。

華埠 亞當斯 布碌崙

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