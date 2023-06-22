怡東商場新業主 將注資500萬改造

怡東商場規畫效果圖。(中華總商會提供)

數年前由於東百老匯 商場股份有限公司(East Broadway Mall Inc.)因經營不善破產 ，加上疫情和人口外遷的影響，位於曼哈頓華埠怡東商場內的商家流失嚴重，一度被市府接管；在社區人士長期呼籲修繕商場後，市管理服務局(DCAS)近日在曼哈頓第三社區委員會上宣布，銀行已選擇由紐約中華總商會成員控股的集團，作為新任業主。

自2019年東百老匯商場股份有限公司，因出現長期欠租情況和陷入與市府的訴訟，提交破產申請後，租賃抵押權持有方和富銀行(Bank of Hope)便行使引入新租賃方的權利，由市管理服務局尋找新經營者並重擬租約。上月23日，該局通訊部副主任霍奇森(Anessa Hodgson)回覆，新商場經營者為中華總商會成員林嘉華(Bill Lam)。

市管理服務局資產規畫助理主任丹尼爾斯(Kyle Daniels)近日在第三社委會的會上表示，銀行已在參與競標的企業中，選擇了由林嘉華領導的東百老匯集團(Broadway East Group, LLC)，作為東百老匯88號怡東商場的新管理者，在未來至少20年中經營此上世紀80年代開發的商場。

丹尼爾斯指，銀行在所有報價中選擇了最佳方案和經營者，並希望得到社委會的支持，從而交予區議會；一旦區議會批准，管理服務局將尋求市長授權。根據所公布合約細節，東百老匯集團將與市府簽訂20年的合約，其中包括結束後的10年續約選項。合同還要求新管理者保護現有租戶、提供試點租金 和至少500萬的前期投資。

東百老匯集團行政總監江健庭(Kevin Kong)會上表示，承諾提供要求的金額用於改造商場，並將邀請建築師在不改變三層結構的前提下作出優化，底層擬為美食廣場、一樓擬為零售區域、二樓擬為酒樓，工期預計在12至18個月之間。

江健庭指，升級後的商場不僅能創造超過300個就業機會，亦會吸引數千人流。根據發展規畫，東百老匯集團擬在商場外設置LED屏幕，和開設科西街(Forsyth St.)入口，並升級多種硬件設施，包括電氣管道、通風系統等。

江健庭還說，將考慮讓本地藝術家或設計師設計，並鼓勵小商戶加入，但仍在研究如何提供可負擔租金。社委會投票通過發展規畫，並支持引入新發展商，預計在9或10月送至市長辦公室。