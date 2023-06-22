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布碌崙華社設點 助回收有機垃圾

記者顏潔恩／紐約報導

紐約市議會日前通過提案，將強制紐約市有機垃圾分類回收堆肥，勢必將這些垃圾有效利用；為響應這項綠色環境保護目標，非牟利組織機構「紐約種植」(GrowNYC)宣布，將在布碌崙(布魯克林)華社展開堆肥回收計畫，居民可在特定時間內將有機垃圾放到回收點，為環境保護做一份貢獻。

這項計畫與市清潔局聯同推動，根據宣布，堆肥收集時間與地點是：布碌崙7大道交44街的日落公園綠色市場(Sunset Park Greenmarket)，全年的每周六上午8時至中午12時、Fort Hamilton Pkwy交66至67街的埃里克森公園(Leif Ericson Park)，每周三早上8時30分至中午12時30分。

規定指，廚餘垃圾包括剩下的蔬果殘渣，還有大米、麵條、麵包、穀物、麥片、咖啡渣、茶包、蛋殼、堅果等，後院垃圾像是樹葉、樹枝也可接受；但不回收油膩的食物殘渣如棄用的肉、魚、骨頭、奶製品、油、動物糞便、木炭、椰子、蟲害植物、塑料、橡皮筋等。

「紐約種植」呼籲民眾通過回收有機垃圾來保持街道整潔、愛護環境，更多詳情可查詢on.nyc.gov/dropfoodscraps。

布碌崙 紐約市 日落公園

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