新開人行天橋 賓州車站直通高線公園

連接莫尼漢車站大廳與高線公園的人行天橋。(州長辦公室提供)

從即日起，一條新開的人行天橋將可把賓州 車站(Penn Station)的莫尼漢車站大廳(Moynihan Hall)與高線公園(High Line)的人行步道 連接起來，使行人能夠快速、安全地從曼哈頓 西側，前往賓州車站及與其相互通聯的公共交通線路，與工程相配套的，還有綠化以及橋下道路上的行人安全設施。

新的步行廊道始自「高線」人行步道系統現階段的東北端終點「馬刺」(The Spur)，一道與現有高線公園形態相近的「林地橋」(Woodland Bridge)穿過「馬刺」，沿西30街上方繼續向東，橋上種植有63棵樹、90株灌木和5200多株草本植物。「林地橋」到達30街交戴爾大道(Dyer Avenue)路口上方時，步道轉折向北，沿戴爾大道延伸約260呎，進入現已開發完成的「曼哈頓西區」(Manhattan West)地產項目的公共空間。

行人可穿過「曼哈頓西區」，抵達第九大道的斑馬線，然後過馬路進入第九大道東側的莫尼漢車站大廳。連接「林地橋」與「曼哈頓西區」的步道名為「木橋」，是一座使用阿拉斯加黃衫木、模仿鐵路橋樣式搭建而成的天橋。州長霍楚(Kathy Hochul)21日前往新天橋出席剪綵儀式。

自從哈德遜廣場地產項目落成後，多年來這個與高線公園相連通的觀光熱點，一直與周邊的交通熱點地區互相隔離，雖然與賓州車站的交通樞紐僅幾個街區之隔，行人卻不得不周旋於各種工地和進出林肯隧道(Lincoln Tunnel)的車流之間往返兩地，不僅交通安全和通行質量難以保證，夜間人煙稀少的街道對人身安全也構成了挑戰。新的聯絡線完好地解決了這個問題。此外，橋下的街道上，還新增了行人信號燈、照明設施、斑馬線、安全島和植被。

天橋工程耗資5000萬元，在18個月內完成，總成本低於預算。據了解，「高線」系統的下一步擴展計畫將向西延伸，與哈德遜河公園相連。