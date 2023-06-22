愛自己動手包 法拉盛粽葉比粽子熱銷

朱女士演示包粽子。(記者高雲兒╱攝影)

端午節 在皇后區法拉盛 各大超市和飯館開始銷售粽子，不過商家反映，疫情 雖然過去，但是粽子的銷量卻不如往年，比疫情之前更是差得遠；相反的是，粽葉賣得倒是很好，多位華人稱，自己包的粽子更好吃和健康。

法拉盛昌發超市內，擺著很多箱粽子，即使是下午5時下班購物的高峰期，箱子仍然滿滿當當。超市雜貨鋪負責人Andy說，今年的粽子銷售量一般，「比去年至少差了兩、三成，和疫情之前根本沒辦法比」。他介紹，粽子一般在5月中下旬開賣，一般到了端午節當周會賣得很快，「但是今年就賣不動」。

位於39大道的上海小吃也有相同感受，店內員工說，基本每天5、60個粽子，有帶走的，有堂吃的，但是數量明顯比去年少。門口的招牌上寫著肉粽6元一個，蛋黃肉粽7元一個，「都比去年漲了一塊錢」。

今年新開張的老豫園表示，他們提供三種口味的粽子，除了蛋黃肉粽和肉粽，還有豆沙粽，但是每天只賣出十幾個，「很多人都透過網上購物平台購買冷凍粽子，堂吃的不多」。

不過，今年的粽葉倒是比去年賣得更紅火。昌發超市雜貨鋪負責人Andy說，今年的粽葉比去年賣得好了一倍，「這一個月都賣得很快」，他表示，相應的糯米賣得也快。

在大中華超市，就有多位女士在購買粽葉，來自遼寧的李女士表示，「不喜歡外面的材料，更喜歡自己包的」，她說自己更愛紅棗粽子。

另外一名朱女士表示，會包好粽子給兒女送去，並在端午節吃個團圓飯。來自天津的張女士則說，自己從事護理行業，這幾周特地包了粽子給老人送去，「我還給我周圍的鄰居送了一點」。