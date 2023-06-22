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8大道飄粽香 老字號日賣300粒

記者顏潔恩╱紐約報導
鹹蛋黃肉粽是賣得最銷的粽子之一。(店家提供)
鹹蛋黃肉粽是賣得最銷的粽子之一。(店家提供)

端午節吃粽子是華人的傳統，儘管身在海外，紐約市華社的商業街、西餅屋也會推出各種口味的粽子，甜鹹皆有，根據不同口味、大小，每個粽子的平均價位在1.50元至5元之間；老字號熱門店家一天最多可賣出300粒粽子，更有來自外州顧客提前下單，趕著吃上一口家鄉味。

8大道交55街擺攤的林女士表示，賣得最普遍的是閩北地區福州人常吃的鹼水粽，她也賣肉粽、紅棗花生粽、蜜棗粽子，不過要提前預定；肉粽因配料豐富，價格定在每粒3元，其他種類的粽子都是2元一粒。

林女士說，受到通貨膨脹影響，所有材料成本都上漲，相較去年的價格，今年每粒粽子上漲0.50元；她表示，糯米以前一包7元，現在10多元，粽葉也從之前一袋3元多漲到5元。

她自3月起便開始賣粽，通常都是老顧客提前致電下單，有送人的，也有自己留著吃；外州顧客因為很難買到粽子，也有人一次性向她下單70、80粒粽子，並自付運費。林女士表示，這些顧客通常都在餐館上班，將粽子加熱直接當早餐很方便，且粽子放入冷凍庫後，可以保存很久。

在8大道擺攤十多年、賣傳統台山風味的阿姨則說，常年都在販賣具有台山特色的花生肉粽、綠豆肉粽，端午節期間則是每日最起碼賣300個；她形容，廣東粽子比福州粽子體積大，一粒2.50元，雖物價上漲，但她覺得賣得多也就賺得多，沒有再調高價格。

迎接端午節，8大道西餅屋推出口味繁多的粽子。(記者顏潔恩／攝影)
迎接端午節，8大道西餅屋推出口味繁多的粽子。(記者顏潔恩／攝影)
街上攤販販售的廣東台山粽子。(記者顏潔恩╱攝影)
街上攤販販售的廣東台山粽子。(記者顏潔恩╱攝影)

年輕創業者喜歡挑戰自我，在古早口味的粽子上進行創新改良，糕餅店「朝九」店主兼甜品師夢麗，此次首推紫米花生粽、香菇肉粽、板栗肉粽、紫米蜜棗粽、以及鹹蛋黃肉粽五款粽子；一粒價格為4.99元，買足五粒則有優惠，共21.99元，還附送精緻的透明包裝袋、艾草裝飾包。

糕餅店「朝九」推出精緻、口味繁多的粽子。(店家提供)
糕餅店「朝九」推出精緻、口味繁多的粽子。(店家提供)
福州鹹水粽。(記者顏潔恩╱攝影)
福州鹹水粽。(記者顏潔恩╱攝影)

她表示，價格相比傳統粽子來得高，但注重在食物味道和包裝、精緻度方面，未走批量生產的路線，消費群體以年輕人為主，顧客也會買來送人；店面也推出購物滿15元，享受外送到8大道附近的便利，滿30元還會獲得甜品，吸引更多客源。

迎接端午節，8大道西餅屋推出口味繁多的粽子。(記者顏潔恩╱攝影)
迎接端午節，8大道西餅屋推出口味繁多的粽子。(記者顏潔恩╱攝影)

端午節 8大道 紐約市

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