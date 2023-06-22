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憶家鄉味 華人包粽成傳統

記者許君達╱紐約報導
蔡韋儀家製作的粽子是四角形的，與華埠店鋪中常見的台山式枕形粽不同。雖然賣相不一定很漂亮，但內容絕對飽含用心。(蔡韋儀提供)
蔡韋儀家製作的粽子是四角形的，與華埠店鋪中常見的台山式枕形粽不同。雖然賣相不一定很漂亮，但內容絕對飽含用心。(蔡韋儀提供)

今(22)日為端午節，曼哈頓華埠也飄起各具特色的粽香，在華人社區裡，來自不同地方的華人，在這個傳統節日，沿襲著各不相同的飲食口味和習俗；來自廣東惠州的華人蔡韋儀，端午節選擇在家裡包粽子，由於在華埠很難買到傳統的家鄉味，為滿足口腹之慾，她便嘗試自己包粽，至今也沿襲成為家中過節傳統。

1980年代移民來美的蔡韋儀，起初非常想念家鄉味，當時華埠沒有這麼多賣粽子的店，只有在包厘街有一個小鋪子可以買到鮮粽，於是便嘗試自己包、滿足自己的胃口。後來，每年端午節在家包粽子便成了幾乎雷打不動的慣例。

隨著家庭的擴大，兒女子孫逐漸增多，自製的粽子也愈來愈多，今年端午，她光是糯米就準備了10磅。她做粽子的手藝來自家傳，除了糯米和紅豆打底外，餡料還要加豬肉、冬菇、干貝、蝦米、臘腸、鹹蛋黃，還根據自己的口味加了些洋蔥粒以解肉類的膩。

這是惠州的風味，與華埠常見的台山式鹹肉粽大有區別；不過蔡韋儀說，最大的區別是她包粽時，會將買來的粽葉仔細洗刷，確保每個褶皺處都乾乾淨淨，只為了更衛生、放心，這才是整個包粽過程中最費時費力的工序，「外面的店家可能很少會洗得像我這麼用心」。

來自不同地方的華人，食粽的口味也相差懸殊。從端午節前大約一周起，勿街(Mott St.)上主打上海風味的「老隆興」餐廳門口開始擺出了自家製作的上海粽。店員表示，該店平日並不賣粽，只有逢端午節，老闆才會按照自家口味製作一些粽子款待賓客。

她介紹，上海粽與廣式粽最大的區別在於喜用醬油，在粽子中也要體現「濃油赤醬」的江浙特色；此外，「上海胃」喜歡更有嚼勁的粽子，因此生糯米不會長時間浸泡使其吸飽水分而變軟，而是淘洗過後直接下鍋，這就使得粽子更不易變熟，通常要蒸六個小時才能出鍋。

端午節前，華埠主打上海風味的老隆興餐廳推出了自家製作的上海風味粽，與華埠常見的廣...
端午節前，華埠主打上海風味的老隆興餐廳推出了自家製作的上海風味粽，與華埠常見的廣式粽有著不小的區別。(記者許君達╱攝影)

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