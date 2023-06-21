全市最大鋰電池存儲設施 史泰登島建成

紐約市最大的鋰離子電池存儲設施已在史泰登島的北岸組裝完成。(ConEd提供)

聯合愛迪生電力公司(ConEdison)日前宣布，紐約市 最大的鋰離子電池存儲設施已在史泰登島 的北岸(North Shore)組裝完成，隨時準備好連接使用；據悉，這項存儲設施將供應高峰時期急需的電力，足以容納7.5兆瓦的電力，相等於為150萬部手機 充電。

「我們正在妥善地部署電池利用，以維持社區、顧客所需的可靠電力」，聯合愛迪生的總裁Matthew Ketschke在聲明中指出，大規模儲能技術的出現將大大增加人們獲得清潔、可再生能源，實現未來達到節能減排的機會。

消息指出，這個電力存儲站設在Clifton的Fox Hills區，能夠容納7.5兆瓦的電力，可以為顧客提供約4個小時的電力，計畫在本月28日起啟用；ConEd表示，電力需求高通常發生在夏季的下午和傍晚時分，趕在夏季時節組成這個系統，能夠減輕高峰時期運輸電力的壓力，助市府在轉移使用可再生能源的路上貢獻一份力量。

儘管電池存儲設施可提供必要時的發電，不過社區仍對其安全性抱有疑慮，目前史島有另兩個電池設施遭到強烈反，一些計畫甚至已暫停。

社區居民和民選官員對消防安全、有毒物質方面未經檢驗等情況表示擔憂，儘管成功叫停一些建案，仍有其他的在進行中，像是在Great Kills的Giffords Lane、Nelson大道各建一座，以及位於Eltingville的Hylan Boulevard和Littlefield大道的拐彎處。

對此ConEd強調，唯一在Fox Hills的儲能設施建在其公司的房產上，且擁有授權和認證，另外設在Richmond Terrace1515號的設施，是目前以「示範項目」為出發點而營運，剩下的設施則由私人公司營運，與他們無關。