97號地方法明年上路 法拉盛民怨沸騰

黃敏儀就第97號地方法召開里民大會。(記者鄭怡嫣 / 攝影)

法拉盛 市議員黃敏儀以及市樓宇局等，20日晚在當地舉辦里民大會，討論即將在明年實行的第97號地方法(Local Law 97)並聆聽民情，大多數的在場民眾都對法案持較激烈的反對態度，表示要求達到現行指標近乎「不切實際」，也會對業主造成巨大的經濟傷害。

第97號地方法在2019年通過，將於2024年實施，要求全市建築面積超過2.5萬平方呎的建築物，符合溫室氣體排放限制，並在2030年將氣體排放量減少四成，在2050年減少八成，未達標業主將面臨每公噸268元的罰款。

當市樓宇局代表在現場解釋法規，闡述術語時，數次遭到與會民眾打斷，他們大多是買下共管公寓(co-op)的長者，這些公寓多在50、60年代興建，難以改造，而作為公寓樓的股東，他們也需每年分攤對於公寓樓的罰款。

居民施佩鈺說，17年前她買下當地共管公寓Mitchell Gardens的一個單元，這個共管公寓小區共有五棟樓，每棟樓約有80多戶人家，其中65%都是華人 ，大家都和她一樣已經置房，而非租戶。

她說，其中的兩棟樓明年恐不能合規，將各被罰11萬元，攤到每位住戶身上，約是每年1309元，而到2030年，更難符合規定。法案在2019年通過時，樓裡無人知情，現今改造需大量的錢，延遲執行該法是最基本的，不過，她更期望能取締這條法案。

法拉盛天景(Skyview)居民協會會長李Michelle表示，此法對天景五棟住樓影響甚巨，目前已聘請專家為大樓作一系列的水電檢查確保合規，這筆花費已逾20萬元。而像紐約市 的80%建築一樣，天景公寓在2029年尚能達標，但按照2030年的規定就很難再達標，而對於紐約市的大多數建築，屆時達標也都是不現實的。

她也介紹，根據規定，檢查人員將按照水電用量等來綜合計算二氧化碳排放量，若要改造大樓，煤氣灶需換成電磁爐(華人怎麼做菜？)，取暖系統及鍋爐都應更換，馬桶抽水設備也要從大換小；她呼籲完善法案，修訂相應的指標，也提出切實的解決方案，「目前的法案還非常初級、基本、混亂，也不符合實情」。