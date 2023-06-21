我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

麻吉大哥黃立成 傳買下2500萬洛杉磯豪宅

網紅控炎亞綸「在橫店強迫進入」台北家性愛遭偷拍

親子互助會迎端午 一起來包粽

記者顏潔恩／紐約報導
布碌崙紐約親子互助會20日在8大道附近的會所舉辦「端午粽飄香」趣味包粽子活動。(記者顏潔恩／攝影)
布碌崙紐約親子互助會20日在8大道附近的會所舉辦「端午粽飄香」趣味包粽子活動。(記者顏潔恩／攝影)

布碌崙(布魯克林)紐約親子互助會(PCR)20日在8大道附近的會所舉辦「端午粽飄香」趣味包粽子活動，吸引十多個華裔家庭參與，帶著小朋友們親手包粽子，體驗傳統節日文化。

當日的活動由互助會準備粽葉、糯米、花生、鹼麵、鹽巴等包福州甜粽所需的材料，來自福州連江的鄭阿姨負責指導在場的人；她形容，花生甜粽是福州最普遍見到的粽子，本身無味，人們喜歡蘸糖一起吃。

在鄭阿姨的指導下，每個人的分工明確，剪粽葉、放材料、剪線包粽子等，每人包出來的粽子風格各異，也有小朋友看見家長手動很好奇，也嘗試自己做；包完以後，參與者可將粽子帶回家蒸熟兩個小時後享用。

「作為80後，我自己都不會包，而在場的媽媽都不會包的話，更何況小孩子了」，親子互助會負責人黃妮可表示，端午節的風俗和知識需要靠老一輩傳遞給年輕一代，若沒有這樣的示範來言傳身教的話，一些中華傳統很難可以傳承下去；此外，活動也帶來難得的親子時光，孩子們通過動手參與，也會更印象深刻。

居住在麻州的池巧霞，帶著兒子和女兒來參加活動，她形容對此類的親子活動很有興趣，趁孩子學校放假回來紐約玩，特意安排過來參與；她表示兒子喜歡吃粽子，看到大人動手做他也要動手，不過小孩子的手很小，包起來還是相當有難度。

池巧霞一邊包粽子一邊說道，彷彿在彌補小時候沒有機會學包粽子的遺憾，以前看著媽媽包得很好，但自己沒有動手做過；在接受老師的指導後，她發現要包好一個完美的粽子不是簡單的事，「每一步驟都很講究也要很專心，但真的很好玩。」

鄭阿姨(右二)教導民眾包粽。(記者顏潔恩／攝影)
鄭阿姨(右二)教導民眾包粽。(記者顏潔恩／攝影)
小朋友對包粽也相當有興趣。(記者顏潔恩／攝影)
小朋友對包粽也相當有興趣。(記者顏潔恩／攝影)

親子 端午節 布碌崙

上一則

煙火氣歸來 華埠橋頭夜市周五開張

下一則

涉殺律師李進進女嫌精神正常 遭求刑25年

延伸閱讀

粽子包什麼餡料最不優？網點名「3邪惡食材」：只能單吃

粽子包什麼餡料最不優？網點名「3邪惡食材」：只能單吃
中國「天價」粽子再現 人參鮑魚粽虛擬化改成禮券

中國「天價」粽子再現 人參鮑魚粽虛擬化改成禮券
親子互助會歡慶端午 家長與孩子同樂包粽

親子互助會歡慶端午 家長與孩子同樂包粽
這六類民眾吃粽挑時間 更要少吃顧腸胃

這六類民眾吃粽挑時間 更要少吃顧腸胃
湖北同鄉會38周年 200人同慶端午

湖北同鄉會38周年 200人同慶端午

熱門新聞

Jimmy說，該超市的主要顧客為亞裔。(記者顏嘉瑩／攝影)

紐約華人區購物中心 非裔、白人少女光天化日結夥搶劫

2023-06-14 17:46
陳先生的家門口出現陌生男子，查看他家信箱。(陳先生提供)

賊猖狂到家門口偷信盜社安號 華人身分屢被冒用

2023-06-17 06:37
曼哈頓華埠麥地臣街電動車店引發住宅大火。(記者劉梓祁／攝影)

4死2重傷 曼哈頓華埠麥地臣街電單車店引發住宅大火

2023-06-20 15:18
Jimmy說，該超市的主要顧客為亞裔。(記者顏嘉瑩／攝影)

瞄準亞裔？華人超市遇團夥搶劫 喝阻竟遭吐口水

2023-06-15 06:41
紐約市曼哈頓14街地鐵車廂內，一名男子被刺身亡。（記者張心／攝影）

1周內第2起 男子曼哈頓地鐵車廂內被刺身亡

2023-06-17 17:48
前陸戰隊員潘尼(倒地右者)涉嫌5月1日在紐約市地鐵上聲稱自衛，失手鎖喉一名街友非裔男子尼利(中白衣者)，造成死亡。紐約市大陪審團14日宣布決定以二級過失殺人罪名，起訴潘尼。(路透)

紐約地鐵遊民遭鎖喉致死案 前陸戰隊員二級過失殺人起訴

2023-06-15 07:38

超人氣

更多 >
不是咖啡或李子汁 長期避免便秘的頭號飲料是它

不是咖啡或李子汁 長期避免便秘的頭號飲料是它
家裝太陽能板省錢嗎？ 華人怒：每年隱藏費用近千元

家裝太陽能板省錢嗎？ 華人怒：每年隱藏費用近千元
長壽研究員追求不老丸 但最佳藥方也最簡單 是「這3字」

長壽研究員追求不老丸 但最佳藥方也最簡單 是「這3字」
獨家專訪／21歲劉憶佳遊德遇害 爸爸嘆：最痛的父親節

獨家專訪／21歲劉憶佳遊德遇害 爸爸嘆：最痛的父親節
4死2重傷 曼哈頓華埠麥地臣街電單車店引發住宅大火

4死2重傷 曼哈頓華埠麥地臣街電單車店引發住宅大火