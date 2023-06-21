田浩江唱談歌劇人生 6.23簽書會

田浩江2011年在大都會歌劇院，出演「圖蘭朵」。(田浩江提供)

紐約大都會歌劇 院著名男低音歌唱家田浩江，將於6月23日(周五)晚上7時至9時，在紐約舉辦「唱談歌劇藝術人生」活動暨中文新書「角鬥場的圖蘭朵」簽名會；田浩江將「唱談」他如何從一名鍋爐廠普通工人，成為享譽國際的歌劇演員及中西文化交流大使。

田浩江在紐約大都會歌劇院獻唱20餘年，現為國際青年歌唱家藝術節藝術總監；他在音樂、戲劇事業之外，也涉足文壇，創作了散文集「角鬥場的圖蘭朵」；在本次活動中，他將以各種藝術形式展現他的人生追求，並與觀眾近距離互動交流。

新書「角鬥場的圖蘭朵」講述了田浩江從80年代帶著35美元闖蕩美國，到成功與大都會簽約20年的跌宕起伏的精彩故事，自出版以來獲得和好評，簡體字版本數月來已連續加印三次，正體字版本則剛在香港 出版；田浩江將在23日活動現場，為所有購書者簽名留念。