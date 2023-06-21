人瑞中心呼籲 關注虐老問題

曼哈頓華策會人瑞中心日前舉辦活動，響應聯合國「世界年長者虐待覺醒日」。(人瑞中心提供)

為響應聯合國 「世界年長者虐待覺醒日」(World Elder Abuse Awareness Day)，曼哈頓 華策會人瑞中心日前舉辦活動，號召職員及義工團身體力行，手持以紫色為主題的花束，喚醒社會對虐老問題的關注。

該中心主任伍寶玲表示，根據統計，老年人受到虐待，住院率為普通人的兩倍、住進療養院 機率為四倍，死亡率則為三倍；雖然研究表明有60%的施虐者是家庭成員，但虐待仍可能會發生在任何環境中，包括年長者的住家或是老人社區。

根據全國防虐耆老中心(National Center on Elder Abuse)數據，有100萬至200萬名65歲以上的年長者，受到他們所依賴的照護者傷害、剝削或虐待。虐待老人可以是經濟、情感、身體的和性方面的，受到社會孤立、經濟或情緒壓力，以及慢性疾病等因素，會使老年人容易受到虐待。

為響應國際防止虐待老人網絡(INPEA)的要求，「世界年長者虐待覺醒日」於2011年12月獲得聯合國大會的正式認可，該網絡於2006年6月首次設立了紀念活動。