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親子互助會歡慶端午 家長與孩子同樂包粽

記者顏潔恩／紐約即時報導
鄭阿姨(右二)教導民眾包粽。(記者顏潔恩/攝影)
鄭阿姨(右二)教導民眾包粽。(記者顏潔恩/攝影)

布碌崙(布魯克林)紐約親子互助會(PCR)20日在8大道附近的會所舉辦「端午粽飄香」趣味包粽子活動，吸引十多個華裔家庭參與，帶著小朋友們親手包粽子，體驗傳統節日文化。

當日的活動由互助會準備粽葉、糯米、花生、鹼麵、鹽巴等包福州甜粽所需的材料，來自福州連江的鄭阿姨負責指導在場的人；她形容，花生甜粽是福州最普遍見到的粽子，本身無味，人們喜歡沾糖一起吃。

在鄭阿姨的指導下，每個人的分工明確，剪粽葉、放材料、剪線包粽子等，每人包出來的粽子風格各異，也有小朋友看見家長手動很好奇，也嘗試自己做；包完以後，參與者可將粽子帶回家蒸熟兩個小時後享用。

「作為80後，我自己都不會包，而在場的媽媽都不會包的話，更何況小孩子了」，親子互助會負責人黃妮可表示，端午節的風俗和知識需要靠老一輩傳遞給年輕一代，若沒有這樣的示範來言傳身教的話，一些中華傳統很難可以傳承下去；此外，活動也帶來難得的親子時光，孩子們通過動手參與，也會更印象深刻。

居住在麻州的池巧霞，帶著兒子和女兒來參加活動，她形容對此類的親子活動很有興趣，趁孩子學校放假回來紐約玩，特意安排過來參與；她表示兒子喜歡吃粽子，看到大人動手做他也要動手，不過小孩子的手很小，包起來還是相當有難度。

池巧霞一邊包粽子一邊說道，彷彿在彌補小時候沒有機會學包粽子的遺憾，以前看著媽媽包得很好，但自己沒有動手做過；在接受老師的指導後，她發現要包好一個完美的粽子不是簡單的事，「每一步驟都很講究也要很專心，但真的很好玩。」

小朋友對包粽也相當有興趣。(記者顏潔恩/攝影)
小朋友對包粽也相當有興趣。(記者顏潔恩/攝影)
布碌崙紐約親子互助會20日在8大道附近的會所舉辦「端午粽飄香」趣味包粽子活動。(...
布碌崙紐約親子互助會20日在8大道附近的會所舉辦「端午粽飄香」趣味包粽子活動。(記者顏潔恩/攝影)

親子 端午節 布碌崙

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