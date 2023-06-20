親子互助會歡慶端午 家長與孩子同樂包粽

鄭阿姨(右二)教導民眾包粽。(記者顏潔恩/攝影)

布碌崙 (布魯克林)紐約親子 互助會(PCR)20日在8大道附近的會所舉辦「端午粽飄香」趣味包粽子活動，吸引十多個華裔家庭參與，帶著小朋友們親手包粽子，體驗傳統節日文化。

當日的活動由互助會準備粽葉、糯米、花生、鹼麵、鹽巴等包福州甜粽所需的材料，來自福州連江的鄭阿姨負責指導在場的人；她形容，花生甜粽是福州最普遍見到的粽子，本身無味，人們喜歡沾糖一起吃。

在鄭阿姨的指導下，每個人的分工明確，剪粽葉、放材料、剪線包粽子等，每人包出來的粽子風格各異，也有小朋友看見家長手動很好奇，也嘗試自己做；包完以後，參與者可將粽子帶回家蒸熟兩個小時後享用。

「作為80後，我自己都不會包，而在場的媽媽都不會包的話，更何況小孩子了」，親子互助會負責人黃妮可表示，端午節 的風俗和知識需要靠老一輩傳遞給年輕一代，若沒有這樣的示範來言傳身教的話，一些中華傳統很難可以傳承下去；此外，活動也帶來難得的親子時光，孩子們通過動手參與，也會更印象深刻。

居住在麻州的池巧霞，帶著兒子和女兒來參加活動，她形容對此類的親子活動很有興趣，趁孩子學校放假回來紐約玩，特意安排過來參與；她表示兒子喜歡吃粽子，看到大人動手做他也要動手，不過小孩子的手很小，包起來還是相當有難度。