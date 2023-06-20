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曼哈頓地鐵爆隨機砍人 3女都腿傷

記者許君達／紐約報導
警方表示，嫌犯在上東區和下城的兩個車站隨機砍傷了三名路人，目前仍在逃。(市警提供)
警方表示，嫌犯在上東區和下城的兩個車站隨機砍傷了三名路人，目前仍在逃。(市警提供)

地鐵4/5/6線曼哈頓區段日前連續發生三起蓄意傷人案，嫌犯在位於上東區和下城的兩個車站隨機砍傷了三名路人後逃離。警方調查後認定，三起案件為同一嫌疑人所為，並公布了監控錄像，尋求公眾提供線索。

第一起傷人案件發生在18日下午4時14分左右，19歲的女性受害人迪普蘭(Bianchelly Diplan)在地鐵4號線86街-萊辛頓大道站(86th Street-Lexington Avenue)內，正從站台走樓梯上行至站廳層時，被嫌疑人持不明利器砍傷右腿；隨後，售票窗口的工作人員幫她撥打了911報警。

正在受害人等待警察時，發現另一名女士也一瘸一拐地向她走來。警方公布的信息顯示，在砍傷迪普蘭後，嫌犯下樓梯至站台，將一名正在等候南行列車的48歲女性右腿砍傷，然後登上南行的4號線列車逃離現場。

當日下午4時32分左右，警方又接到報告，稱一名坐在4號線列車內的28歲女性被人持利器砍傷了左腿。事發時，列車即將抵達布碌崙(布魯克林)大橋-市政廳站(Brooklyn Bridge-City Hall)車站。列車進站後，嫌疑人離開車廂，跳過該站靠近錢伯斯街(Chamber St.)的出口旋轉門後，逃離車站。受害人傷勢較重，被緊急送醫。

警方此後確認，三起案件乃同一嫌犯所為。市警交通安全局長肯珀(Michael Kemper)透露，三名傷者目前均無生命危險。他同時介紹，三名受害人都未能看到砍傷他們的兇器到底是什麼，截至發稿時，警方也還沒有找到兇器。

紐約市警局公布了嫌疑人的體貌特徵和其逃離時的監控影像。此人為男性，黑色短髮、棕色眼睛，身高約5呎8寸，體重約220磅，作案時身穿印有卡通圖案的白色襯衫、藏藍色褲子以及黑色運動鞋，頭戴印有字母「B」樣式的黑底棒球帽。肯珀表示，警方已增派了80名警力在全市的公共交通系統中巡邏。

警方呼籲知情民眾提供線索。民眾可撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源保密。

包括這三起傷人案在內，周末兩天之內，全市共發生了五起地鐵砍刺傷人事件，其中有四起都發生在地鐵4號線沿線。不過，統計數據顯示，今年到目前為止，全市涉及帶刃兇器的重罪攻擊事件比去年同期下降了12.5%。

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