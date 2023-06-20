「清白法案」封存犯罪 亞潮萌籲州長否決

亞潮萌(Asian Wave Alliance)19日發表聲明，對紐約州參眾兩會 於日前通過「清白法案」(Clean Slate Act)表達憤怒。因為州長霍楚 (Kathy Hochul)在參眾兩會投票前曾對該法案表示支持，很可能將其簽署成法律。亞潮萌為此敦促霍楚改變立場，否決「清白法案」。

聲明稱，該法案規定，輕罪罪犯服刑三年後，重罪罪犯服刑八年後，這些罪犯的犯罪紀錄，包含犯罪證據、照片、指紋、法庭紀錄和判決記錄等將被自動封存，就像這些罪行沒有發生過一樣。這個法案的反對者經過努力，通過了該法案的修正案，讓包括謀殺和性犯罪在內的大多數A級重罪的紀錄不會被封存，讓法院、聯邦和州執法部門、地區檢察官和槍枝許可證發放機構和雇主仍然可以通過某些條款，獲得相關紀錄，但亞潮萌感到憤慨的是，所有其他暴力重罪，比如嚴重攻擊、綁架、對兒童的魯莽攻擊、縱火罪等的紀錄仍將被封存，這將構成對公眾的威脅。

聲明認為，大多數罪犯在認罪時都會認比實際犯罪輕的罪行，如果公眾無法得到他們的重罪或輕罪紀錄，這會讓幼兒園、學校、老人中心的雇主在請人，或者是多戶住宅或公寓的屋主出租房屋時無法評估潛在風險。

聲明說，「清白法案」獲支持的其中一個原因是，紐約將利用220萬有犯罪記錄的人作為潛在勞動力，但沒有法律要求人們必須這樣做，雇主應該可以自行決定是否對任何申請人進行刑事調查。亞潮萌表示，該法案蒙住了守法公民的雙眼，讓他們承擔未知的風險和潛在的責任。

聲明強調，人們犯了錯誤，應該被原諒，尤其是低級別的非暴力犯罪 ，但有犯罪紀錄和長期的消極影響是對犯罪的一種威懾，通過保釋法改革和「清白法案」，罪犯的生活會變得更好，守法的紐約人及其家人的生活會變得不安全。