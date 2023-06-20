我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

阿里巴巴換帥 張勇9月卸任董事長和CEO

美中關係陰影下 留學生為斷航、遭限制行動盤算

「清白法案」封存犯罪 亞潮萌籲州長否決

記者胡聲橋／紐約報導

亞潮萌(Asian Wave Alliance)19日發表聲明，對紐約州參眾兩會於日前通過「清白法案」(Clean Slate Act)表達憤怒。因為州長霍楚(Kathy Hochul)在參眾兩會投票前曾對該法案表示支持，很可能將其簽署成法律。亞潮萌為此敦促霍楚改變立場，否決「清白法案」。

聲明稱，該法案規定，輕罪罪犯服刑三年後，重罪罪犯服刑八年後，這些罪犯的犯罪紀錄，包含犯罪證據、照片、指紋、法庭紀錄和判決記錄等將被自動封存，就像這些罪行沒有發生過一樣。這個法案的反對者經過努力，通過了該法案的修正案，讓包括謀殺和性犯罪在內的大多數A級重罪的紀錄不會被封存，讓法院、聯邦和州執法部門、地區檢察官和槍枝許可證發放機構和雇主仍然可以通過某些條款，獲得相關紀錄，但亞潮萌感到憤慨的是，所有其他暴力重罪，比如嚴重攻擊、綁架、對兒童的魯莽攻擊、縱火罪等的紀錄仍將被封存，這將構成對公眾的威脅。

聲明認為，大多數罪犯在認罪時都會認比實際犯罪輕的罪行，如果公眾無法得到他們的重罪或輕罪紀錄，這會讓幼兒園、學校、老人中心的雇主在請人，或者是多戶住宅或公寓的屋主出租房屋時無法評估潛在風險。

聲明說，「清白法案」獲支持的其中一個原因是，紐約將利用220萬有犯罪記錄的人作為潛在勞動力，但沒有法律要求人們必須這樣做，雇主應該可以自行決定是否對任何申請人進行刑事調查。亞潮萌表示，該法案蒙住了守法公民的雙眼，讓他們承擔未知的風險和潛在的責任。

聲明強調，人們犯了錯誤，應該被原諒，尤其是低級別的非暴力犯罪，但有犯罪紀錄和長期的消極影響是對犯罪的一種威懾，通過保釋法改革和「清白法案」，罪犯的生活會變得更好，守法的紐約人及其家人的生活會變得不安全。

兩會 霍楚 暴力犯罪

上一則

振興杯紐約九人排球賽 25日布碌崙開打

下一則

王嘉廉曼哈頓華埠社區健康資源中心 開張

延伸閱讀

烏克蘭宣告南部戰線再奪回1村 俄稱邊境2州遇襲釀7傷

烏克蘭宣告南部戰線再奪回1村 俄稱邊境2州遇襲釀7傷
眾院將審國防開支「反制中國」列優先

眾院將審國防開支「反制中國」列優先
必達白安律所鄺艷蓮 保護911受害者

必達白安律所鄺艷蓮 保護911受害者
瑞士進行淨零排放公投 初步預估將通過

瑞士進行淨零排放公投 初步預估將通過
產業稅搞不定 艾伯特4天否決31法案

產業稅搞不定 艾伯特4天否決31法案

熱門新聞

Jimmy說，該超市的主要顧客為亞裔。(記者顏嘉瑩／攝影)

紐約華人區購物中心 非裔、白人少女光天化日結夥搶劫

2023-06-14 17:46
陳先生的家門口出現陌生男子，查看他家信箱。(陳先生提供)

賊猖狂到家門口偷信盜社安號 華人身分屢被冒用

2023-06-17 06:37
Jimmy說，該超市的主要顧客為亞裔。(記者顏嘉瑩／攝影)

瞄準亞裔？華人超市遇團夥搶劫 喝阻竟遭吐口水

2023-06-15 06:41
紐約市曼哈頓14街地鐵車廂內，一名男子被刺身亡。（記者張心／攝影）

1周內第2起 男子曼哈頓地鐵車廂內被刺身亡

2023-06-17 17:48
前陸戰隊員潘尼(倒地右者)涉嫌5月1日在紐約市地鐵上聲稱自衛，失手鎖喉一名街友非裔男子尼利(中白衣者)，造成死亡。紐約市大陪審團14日宣布決定以二級過失殺人罪名，起訴潘尼。(路透)

紐約地鐵遊民遭鎖喉致死案 前陸戰隊員二級過失殺人起訴

2023-06-15 07:38
紐約市雷暴致紐新三大機場航班延誤，預計加拿大山火霧霾明日再來。（市長辦公室提供）

紐約市雷暴致航班延誤 加拿大山火霧霾明捲土重來

2023-06-16 16:25

超人氣

更多 >
50歲後骨質流失加劇 應每天吃這食物預防

50歲後骨質流失加劇 應每天吃這食物預防
習近平「獨坐主席位」接見布林肯 美中官員坐兩側

習近平「獨坐主席位」接見布林肯 美中官員坐兩側
遭黃子佼指控脅迫吸毒 大小Ｓ火速發聲明將採法律捍衛

遭黃子佼指控脅迫吸毒 大小Ｓ火速發聲明將採法律捍衛
洛縣華人夜總會遇刺亡 坊傳死者餐廳大廚

洛縣華人夜總會遇刺亡 坊傳死者餐廳大廚
沒比較沒傷害 習近平見3位美國務卿 布林肯座位安排最尷尬

沒比較沒傷害 習近平見3位美國務卿 布林肯座位安排最尷尬