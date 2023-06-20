紐約客談╱學委會競選 華人勝利的原因

市學區委員會選舉結果公布，由華裔共同創辦、代表多數華人 家長理念的PlaceNYC大獲全勝，背書中有73%獲選，奪得40%席位。

PlaceNYC同樣背書各級民選官員及法官的競選，但他們背書的候選人的勝選率，卻與學委會的成功有著明顯差距。一來，華人家長更重視教育 ，而學委會作為最基層的選舉，每次選舉僅約2萬名家長投票 ，投票率在2%左右甚至更低，因此，華人家長的每一票都可謂有生殺大權，例如皇后區第28學區，林傑以252票完成首秀，以十票之差擊敗以進步派著稱的前任Ted Chang，便是認同擇優制理念的華人家長，用每一票積累的勝利。

二來，華人家長們對待教育議題，差異性並不如其他議題或兩黨之爭那樣差異顯著，絕大多數都認同擇優錄取、擴大天才班與加速課程、反對抽籤入學等教學理念，而如果其中有政治或政策介入和破壞，再袖手旁觀的家長也會為了孩子的未來揭竿起義。這樣的團結和目標一致，也致使投票不會像其他選舉一樣四分五裂，或是愈發呈現兩極化的態勢。

而在此次學委會競選塵埃落定後，還有兩點值得注意：一是如何在平常就動員及教育更多家長參與教育公共事務，最踴躍的一眾家長，往往是受到抽籤錄取等政策的「應激」而群起反抗，然而平常的學委會議參與者約僅數十，二是學委會的選舉有它的特殊性，不少被背書的新移民家長事實上也是去政治化與多元的，不能因為被一個有政治屬性的團體背書而消解，而相對政治化的議題，他們無疑更關心一所學校、所在學區的辦學質量和招生的基本公平。