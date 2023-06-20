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爭取康尼島賭場 建商擬供4千職缺

記者顏潔恩／紐約報導
發展商爭取在康尼島建賭場，計畫社區帶來大約4000個工作崗位。(開發商提供)
發展商爭取在康尼島建賭場，計畫社區帶來大約4000個工作崗位。(開發商提供)

在紐約下州新增三座賭場的競標仍在進行中，布碌崙(布魯克林)康尼島作為考慮的選址之一，其發展商Thor Equities日前透露，賭場將會為社區帶來大約4000個工作崗位，望為贏得賭場營運執照增加機率。

眾所周知康尼島經濟僅靠夏季旅遊旺季在維持，不過發展商合作夥伴之一的康利基(Robert Cornegy)表示，這些將從酒店管理、賭場內所衍生出來的新工作，將幫助無法全年賺取體面工資的當地人，實現一年中12個月都有穩定收入。

「能夠帶來體面的報酬、全年的工作，是我覺得不得不推動的事情」，康利基表示，儘管他們提供的是每小時30元的薪資、誘人的福利，且是引導人們激發上進心的工作，卻仍被一些人看扁；他不想錯失在紐約市區內開發自身酒店品牌的機會，既有這個難得的機會，又能開發當地的酒店業，因而想要爭取一番。

不過，第13社區委員會主席狄亞茲(Lucy Mujica Diaz)對此不買帳，他對該團隊吹噓所謂的就業機會仍保留謹慎態度，也擔憂製造的工作崗位其實不合適當地的社區構成，她需要知道更多的信息如多少工作會安排給當地人、招聘的標準等。

另外的問題包括，當地居民因特定的收入標準而居住在市房屋局(NYCHA)規定的低租金房屋，若接下這些工作，是否會導致租金上漲；康尼島也有很多只是想兼職工作的老人家，以保留社會福利，如此一來根本不會吸到大批的當地人申請。

投標團隊的發言人則回應，在招聘和職業培訓方面肯定會有所偏好當地人，他們也計畫舉辦招聘會，通過其他途徑宣傳，確保工作機會流向當地人。

康尼島 租金 福利

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