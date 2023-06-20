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振興杯紐約九人排球賽 25日布碌崙開打

記者胡聲橋／紐約報導
2023年第八屆振興杯紐約九人排球邀請賽，將於25日在布碌崙舉行。(紐約華體會提供)
2023年第八屆振興杯紐約九人排球邀請賽，將於25日在布碌崙舉行。(紐約華體會提供)

由紐約華體會(CASCSA)主辦、布碌崙(布魯克林)排球協會和松柏之家社區服務中心協辦的2023年振興杯紐約九人排球邀請賽，將於25日(周日)在布碌崙舉行，屆時將有三個組別的10多支男女排球隊展開激烈角逐。

主辦方表示，這項獲得數十個不同機構贊助的賽會，今年已經是第八屆。新冠疫情期間，該賽事停辦過兩年，從去年起恢復舉辦。這項賽事已經成為布碌崙，乃至紐約市華裔排球愛好者期盼的盛大賽會。

紐約華體會會長趙立衍介紹，今年賽會的參賽隊伍已排定，青年男子組參賽隊有斗山、廣海新迎春、49華體會、NY Drunken Panda、皇佳商業銀行、都斛和波士頓；中年男子組參賽隊中美玻璃、校聯、四九斗山、三合和波士頓；元老組參賽隊有斗山、海南、豐澤/華城、芝加哥、8大道龍旺；青年女子組參賽隊有廣海新迎春、華體會、NY Voltage、NY Fresh、Stranger順發、排協8CVA和NY Free Mason。

今年賽會獲得50多個私人公司和團體贊助，其中包括恆福陵園亞裔服務部、皇佳商業銀行、美國酒店地產總商會、布碌崙華人聯合會、華策會、光明電力、新迎春酒樓、福康寧西藥房等。

第八屆振興杯紐約九人排球邀請賽將於25日舉行，開球儀式將於當天12時，在5大道交67街的公園內舉行，賽事則從上午8時到下午6時30分，男子青年組/中年組在這個公園內舉行，女子青年組在新越卓高中舉行，元老組在8大道交66街舉行。

布碌崙 8大道 波士頓

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