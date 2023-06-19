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迎端午 漢風集市法拉盛登場

記者鄭怡嫣／紐約報導
首屆端午文化節暨漢風集市法拉盛登場。(記者鄭怡嫣／攝影)
首屆端午文化節暨漢風集市法拉盛登場。(記者鄭怡嫣／攝影)

啟揚文化中心聯手紐約漢服社、紐約中醫學院，18日在法拉盛舉辦首屆端午文化節暨漢風集市，吸引數百家庭包粽子、射五毒，參與投壺、問診中醫，學習中草藥與養生知識。

現場活動項目豐富多樣，粽味飄香，也能看到不少男女甚至外族裔身穿漢服，競相參與包粽子、投壺、龍舟遊戲、五彩繩、刺繡香囊、射五毒，以及書法、琴箏、傳統弓等活動。

啟揚文化中心活動主任明亮以及項目經理蘇Chuck說，端午節是中華傳統文化中的重要節日，為紀念戰國時期楚國愛國詩人屈原而設立，癸卯年端午節慶祝暨首屆漢風集市，旨在讓觀眾沈浸式體驗中華民俗和養生文化。

在中醫區，也有來自紐約中醫學院的醫師在現場坐診，展示中草藥標本及八段錦操練。他們還介紹中醫中的九種體質，教導民眾如何應對緊張、焦慮和失眠，以及耳穴療法等。

前來遊玩的傅女士說，活動是學習與體驗中華傳統文化與端午習俗的好機會。她很喜歡吃粽子，卻從不知道粽子怎麼包、粽葉哪裡買，在現場學習也包了人生中第一個鹼水粽。中醫坐診的參與度很高，她也在現場把了脈，自測了中醫的九種體質，對養生也有了進一步的了解。

首屆端午文化節暨漢風集市，現場中醫問診。(記者鄭怡嫣／攝影)
首屆端午文化節暨漢風集市，現場中醫問診。(記者鄭怡嫣／攝影)
首屆端午文化節暨漢風集市，民眾體驗包粽子。(記者鄭怡嫣／攝影)
首屆端午文化節暨漢風集市，民眾體驗包粽子。(記者鄭怡嫣／攝影)
首屆端午文化節暨漢風集市，展示手作中華傳統頭飾。(記者鄭怡嫣／攝影)
首屆端午文化節暨漢風集市，展示手作中華傳統頭飾。(記者鄭怡嫣／攝影)

端午節 醫學 法拉盛

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