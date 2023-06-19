迎端午 漢風集市法拉盛登場

首屆端午文化節暨漢風集市法拉盛登場。(記者鄭怡嫣／攝影)

啟揚文化中心聯手紐約漢服社、紐約中醫學 院，18日在法拉盛 舉辦首屆端午文化節暨漢風集市，吸引數百家庭包粽子、射五毒，參與投壺、問診中醫，學習中草藥與養生知識。

現場活動項目豐富多樣，粽味飄香，也能看到不少男女甚至外族裔身穿漢服，競相參與包粽子、投壺、龍舟遊戲、五彩繩、刺繡香囊、射五毒，以及書法、琴箏、傳統弓等活動。

啟揚文化中心活動主任明亮以及項目經理蘇Chuck說，端午節 是中華傳統文化中的重要節日，為紀念戰國時期楚國愛國詩人屈原而設立，癸卯年端午節慶祝暨首屆漢風集市，旨在讓觀眾沈浸式體驗中華民俗和養生文化。

在中醫區，也有來自紐約中醫學院的醫師在現場坐診，展示中草藥標本及八段錦操練。他們還介紹中醫中的九種體質，教導民眾如何應對緊張、焦慮和失眠，以及耳穴療法等。