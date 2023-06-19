我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

黃子佼認性騷大暴走秒刪影片 網整理3段影片「精華重點」

黃子佼認性騷自PO影片地圖砲掃射 狂爆大小S黑歷史

史島渡輪去年減班2160次 影響島民生活

記者胡聲橋／紐約報導
史島渡輪去年被取消近2200個班次，工會認為渡輪工作人員工資太低。(本報檔案照)
史島渡輪去年被取消近2200個班次，工會認為渡輪工作人員工資太低。(本報檔案照)

數據顯示，由於人手不足，史泰登島渡輪去年至少有2160個班次被取消，平均每天取消5個班次以上，大多數被取消的渡輪都在夜間時段，給史島居民帶來很大不便。目前，渡輪工會正協商，試圖為渡輪工作人員帶來一份滿意的合同，增加薪資、補充人手。

渡輪是史島與曼哈頓之間唯一的直接聯繫，有成千上萬的史島居民在曼哈頓工作和上學，渡輪不停中斷給島上居民帶來的不便可想而知。這些絕大部分在夜間被取消的渡輪，影響許多夜間休班的工人和其他沒有經濟能力叫網約車回家的人，而這些人是最需要可靠公共交通的。除了夜間，早晚通勤高峰期也有渡輪被取消，這通常會造成某種程度的混亂，導致史島生活質量下降嚴重。

過去幾年中，史島渡輪人員的短缺是導致班次取消過多的主要原因。美國海岸警衛隊規定，每艘船至少配備一名船長、一名副船長、三名副手、以及其他各個工種，比如輪機長、輪機工程師和海上加油工。如果市交通局不能為每個崗位配備人員，則法律不允許這些船運行。

根據代表史泰登島渡輪的船長、副船長、副手、工程師與總工程師的海洋工程師福利協會(MEBA)，在過去的五年中，協會流失了大約20多名船員。

渡輪工會認為，渡輪工作人員放棄史泰登島渡輪工作，是因為他們的工資遠低於工會成員在私營部門或全國其他地區的工資。而且一旦他們離職，市府就更難找到替代者。

十多年來，渡輪工會一直與市府抗爭，爭取一份「公平與尊重」的新合同。不過，自2010年以來，輪渡工作人員從未加薪。目前，渡輪工會正與政府部門積極商談，爭取為渡輪工作人員爭取到一份比較滿意的合同。工會有人稱，如果協商仍無法解決問題，他們可能會訴諸法庭。

史泰登島 曼哈頓 網約車

上一則

男子燒國旗 州議員欲提案嚴懲

下一則

迎端午 漢風集市法拉盛登場

延伸閱讀

「回家真好」拜登拚連任首場造勢 費城批共和黨減稅

「回家真好」拜登拚連任首場造勢 費城批共和黨減稅
船上120人…菲律賓外海渡輪起火燃燒 已派遣防衛隊救援

船上120人…菲律賓外海渡輪起火燃燒 已派遣防衛隊救援
曼哈頓地鐵車廂 男子遭刺身亡

曼哈頓地鐵車廂 男子遭刺身亡
不滿同工不同酬、送貨車沒空調…UPS工會成員醞釀8月起罷工

不滿同工不同酬、送貨車沒空調…UPS工會成員醞釀8月起罷工
聖荷西與3工會達臨時薪資協議

聖荷西與3工會達臨時薪資協議

熱門新聞

Jimmy說，該超市的主要顧客為亞裔。(記者顏嘉瑩／攝影)

紐約華人區購物中心 非裔、白人少女光天化日結夥搶劫

2023-06-14 17:46
陳先生的家門口出現陌生男子，查看他家信箱。(陳先生提供)

賊猖狂到家門口偷信盜社安號 華人身分屢被冒用

2023-06-17 06:37
Jimmy說，該超市的主要顧客為亞裔。(記者顏嘉瑩／攝影)

瞄準亞裔？華人超市遇團夥搶劫 喝阻竟遭吐口水

2023-06-15 06:41
紐約市曼哈頓14街地鐵車廂內，一名男子被刺身亡。（記者張心／攝影）

1周內第2起 男子曼哈頓地鐵車廂內被刺身亡

2023-06-17 17:48
前陸戰隊員潘尼(倒地右者)涉嫌5月1日在紐約市地鐵上聲稱自衛，失手鎖喉一名街友非裔男子尼利(中白衣者)，造成死亡。紐約市大陪審團14日宣布決定以二級過失殺人罪名，起訴潘尼。(路透)

紐約地鐵遊民遭鎖喉致死案 前陸戰隊員二級過失殺人起訴

2023-06-15 07:38
紐約市雷暴致紐新三大機場航班延誤，預計加拿大山火霧霾明日再來。（市長辦公室提供）

紐約市雷暴致航班延誤 加拿大山火霧霾明捲土重來

2023-06-16 16:25

超人氣

更多 >
女兒遭餵藥輪暴尋短亡 父親報仇 嫌犯119處棒傷7處電擊不治

女兒遭餵藥輪暴尋短亡 父親報仇 嫌犯119處棒傷7處電擊不治
特斯拉衝買氣 美國Model X和Model S降價約8000美元

特斯拉衝買氣 美國Model X和Model S降價約8000美元
「布秦會」談5個半小時 兩人均有備而來

「布秦會」談5個半小時 兩人均有備而來
柯文哲民調躍居第1 超越賴清德 侯墊底 藍委：晴天霹靂

柯文哲民調躍居第1 超越賴清德 侯墊底 藍委：晴天霹靂
南加蒙面大盜團夥洗劫多商戶 監控全錄

南加蒙面大盜團夥洗劫多商戶 監控全錄