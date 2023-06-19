史島渡輪去年減班2160次 影響島民生活

史島渡輪去年被取消近2200個班次，工會認為渡輪工作人員工資太低。(本報檔案照)

數據顯示，由於人手不足，史泰登島 渡輪去年至少有2160個班次被取消，平均每天取消5個班次以上，大多數被取消的渡輪都在夜間時段，給史島居民帶來很大不便。目前，渡輪工會正協商，試圖為渡輪工作人員帶來一份滿意的合同，增加薪資、補充人手。

渡輪是史島與曼哈頓 之間唯一的直接聯繫，有成千上萬的史島居民在曼哈頓工作和上學，渡輪不停中斷給島上居民帶來的不便可想而知。這些絕大部分在夜間被取消的渡輪，影響許多夜間休班的工人和其他沒有經濟能力叫網約車 回家的人，而這些人是最需要可靠公共交通的。除了夜間，早晚通勤高峰期也有渡輪被取消，這通常會造成某種程度的混亂，導致史島生活質量下降嚴重。

過去幾年中，史島渡輪人員的短缺是導致班次取消過多的主要原因。美國海岸警衛隊規定，每艘船至少配備一名船長、一名副船長、三名副手、以及其他各個工種，比如輪機長、輪機工程師和海上加油工。如果市交通局不能為每個崗位配備人員，則法律不允許這些船運行。

根據代表史泰登島渡輪的船長、副船長、副手、工程師與總工程師的海洋工程師福利協會(MEBA)，在過去的五年中，協會流失了大約20多名船員。

渡輪工會認為，渡輪工作人員放棄史泰登島渡輪工作，是因為他們的工資遠低於工會成員在私營部門或全國其他地區的工資。而且一旦他們離職，市府就更難找到替代者。

十多年來，渡輪工會一直與市府抗爭，爭取一份「公平與尊重」的新合同。不過，自2010年以來，輪渡工作人員從未加薪。目前，渡輪工會正與政府部門積極商談，爭取為渡輪工作人員爭取到一份比較滿意的合同。工會有人稱，如果協商仍無法解決問題，他們可能會訴諸法庭。