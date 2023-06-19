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春捲蛋奶餡餅節 父親節賀卡DIY

記者許君達／紐約報導
第22屆「春捲蛋奶餡餅節」登場，華裔小朋友自己製作父親節賀卡。(記者許君達／攝影)
第22屆「春捲蛋奶餡餅節」登場，華裔小朋友自己製作父親節賀卡。(記者許君達／攝影)

由曼哈頓愛烈治街博物館(Museum at Eldridge St.)主辦的第22屆「春捲蛋奶餡餅節」(Egg Rolls, Egg Creams & Empanadas Festival)18日下午在華埠的愛烈治街舉辦，今年的活動正逢父親節，華埠商業改進區(Chinatown BID)還推出了一項「父親節賀卡DIY」活動，吸引了大量眼球，很多人駐足參與。

商改區邀請大小朋友免費製作送給父親的賀卡，專門準備了一百張卡片、小貼紙以及宣傳華埠信息亭暑假讀書活動的海報，旨在鼓勵更多的居民和遊客來華埠觀光，並積極參與豐富多彩的社區活動。為了配合推廣讀書活動，商改區還印製了數百張書籤，四張一套，每張上面皆有不同的圖案，並配有一個英文字母，組合起來正好湊成一幅描繪了華埠風情的畫作，並且組成英文單詞「希望」(hope)。

賀卡DIY活動在現場很受歡迎，短短十幾分鐘內，就有三組參與者完成DIY製作。參加活動的人首先得以在各不相同的賀卡中選擇一張自己最喜歡的，在裡面書寫想對父親說的話，然後工作人員用「拍立得」相機為他們拍攝一張特寫照片，貼在賀卡內，並附贈貼紙和海報等小禮物。

賀卡製作活動吸引了小朋友的駐足。華人小朋友Aiden的爸爸在外州工作，他不太善於用中文表達情感，而是把自己的照片小心地貼在賀卡內，寄給爸爸。來自台灣的Ming則坐在桌前斟酌良久，然後給自己的父親寫了很長的寄語。她表示，兩個月後回台灣時，會帶著這張卡片，親自交到父親手中。台灣的父親節與美國不同，是在8月，所以時間正合適。

華埠商改區特殊項目主任李德容介紹，當日到場參與活動的有父親帶著兒子的組合，也有祖父、父親和兒子三代人分別製作賀卡送給自己父親的，甚至還有幾位做了父親的人寫賀卡祝自己節日快樂。參加DIY活動的除了華人，其他族裔的家庭也參與其中，其樂融融。當日的活動還未結束，預備的賀卡和書籤就早早被發送一空，「拍立得」照片大約送出了150張。李德容表示，能幫助大家表達對父親的愛，是一件很有意義的事情。

活動不僅吸引華人家庭，也有很多其他族裔的大小朋友向自己的父親表達情感。(記者許君...
活動不僅吸引華人家庭，也有很多其他族裔的大小朋友向自己的父親表達情感。(記者許君達／攝影)
華埠商業改進區推出「父親節賀卡DIY」活動，用「拍立得」相機為參與者拍攝特寫。(...
華埠商業改進區推出「父親節賀卡DIY」活動，用「拍立得」相機為參與者拍攝特寫。(記者許君達／攝影)
「春捲蛋奶餡餅節」連續舉辦了22年，已成為曼哈頓華埠地區多元文化展示的重要舞台。...
「春捲蛋奶餡餅節」連續舉辦了22年，已成為曼哈頓華埠地區多元文化展示的重要舞台。華人、猶太人和波多黎各人各自展示獨具風格的文藝表演。「春捲蛋奶餡餅節」

華埠 商改區 華人

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