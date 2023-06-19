春捲蛋奶餡餅節 父親節賀卡DIY

第22屆「春捲蛋奶餡餅節」登場，華裔小朋友自己製作父親節賀卡。(記者許君達／攝影)

由曼哈頓愛烈治街博物館(Museum at Eldridge St.)主辦的第22屆「春捲蛋奶餡餅節」(Egg Rolls, Egg Creams & Empanadas Festival)18日下午在華埠 的愛烈治街舉辦，今年的活動正逢父親節，華埠商業改進區(Chinatown BID)還推出了一項「父親節賀卡DIY」活動，吸引了大量眼球，很多人駐足參與。

商改區 邀請大小朋友免費製作送給父親的賀卡，專門準備了一百張卡片、小貼紙以及宣傳華埠信息亭暑假讀書活動的海報，旨在鼓勵更多的居民和遊客來華埠觀光，並積極參與豐富多彩的社區活動。為了配合推廣讀書活動，商改區還印製了數百張書籤，四張一套，每張上面皆有不同的圖案，並配有一個英文字母，組合起來正好湊成一幅描繪了華埠風情的畫作，並且組成英文單詞「希望」(hope)。

賀卡DIY活動在現場很受歡迎，短短十幾分鐘內，就有三組參與者完成DIY製作。參加活動的人首先得以在各不相同的賀卡中選擇一張自己最喜歡的，在裡面書寫想對父親說的話，然後工作人員用「拍立得」相機為他們拍攝一張特寫照片，貼在賀卡內，並附贈貼紙和海報等小禮物。

賀卡製作活動吸引了小朋友的駐足。華人 小朋友Aiden的爸爸在外州工作，他不太善於用中文表達情感，而是把自己的照片小心地貼在賀卡內，寄給爸爸。來自台灣的Ming則坐在桌前斟酌良久，然後給自己的父親寫了很長的寄語。她表示，兩個月後回台灣時，會帶著這張卡片，親自交到父親手中。台灣的父親節與美國不同，是在8月，所以時間正合適。