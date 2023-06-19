公園局植樹量創新高 三華社列綠化重點

市公園局本財年度植樹數量創新高，重點針對包括三大華人社區等綠化較差的區域。曼哈頓華埠今年已新增30餘株樹木。(于金山提供)

紐約市 公園局(New York City Parks Department)日前公布數據，至6月初全市已完成2023財年植樹量的九成以上，超過了過去六個財年的全年總植樹量。公園局本財年的植樹工作重點針對綠化覆蓋率較低的地區，紐約市三大華人聚居地全部包含在內。

數據顯示，截至6月3日，公園局已完成了1萬3154棵樹的種植，而在6月30日本財年結束時的總目標，則是1萬4900棵。局長多諾霍(Sue Donoghue)表示，在市府的持續支持下，特別針對市內易受高溫影響地區的植樹計畫取得了六年來最好的成績。

在2023財年，公園局在除史泰登島外的四區內共約30個綠化度較低的區域種下了超過5700棵新樹，占全市植樹量的近一半。在這些重點區域中，布碌崙(布魯克林)的日落公園、皇后區的法拉盛和艾姆赫斯特(Elmhurst)以及華埠 所在的曼哈頓 下東區都包含在內。公園局表示，將利用市長辦公室撥付的1億3600萬元資金，到2026年之前，在所有綠化度較低的社區內，所有可用之處都種上樹木。

曼哈頓東華社區協會(Chinatown East Neighborhood Council)發起人于金山長期致力於華埠區域的綠化，他表示，除了周遭公園外，華埠中心街道的樹木屈指可數，整個堅尼路(Canal St.)從曼哈頓大橋(Manhattan Bridge)橋頭到第六大道的路段上，總共只有兩棵樹；他說，增加樹木覆蓋，將有利於降低溫度、改善空氣質量、減少噪音。他透露，今年上半年，華埠地區已新增了30多棵樹。目前，協會又向公園局申請了五株櫻花，用於綠化包厘街(Bowery)交曼哈頓大橋橋頭的人行道，預計將於今年秋季到位。

此外，市議會公園與娛樂委員會日前在公聽會上討論了一項要求公園局創建城市森林總體規畫的議案，旨在保護現有樹木並擴大植被覆蓋範圍，養護措施主要包括主動修剪以去除影響健康的側枝，以及安裝護樹板，以防止狗把樹根當作廁所。目前，紐約市的樹木覆蓋率約為22%，市議會則希望將此比例提高到30%。