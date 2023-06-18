福建公所提議 東百老匯開夜市街

福建公所17日提出計畫，建議在東百老匯開「夜市街」，振興華埠經濟。(記者顏嘉瑩／攝影)

曼哈頓華埠 在疫情之後經濟遭重創，目前雖人潮有回流趨勢，但觀光客多集中在勿街(Mott St.)上，使得像是東百老匯 等路段，店面空置率仍嚴重；美國福建公所17日提出「亞裔 傳統美食文化夜市街」計畫，建議在東百老匯開「夜市街」，為該處吸引更多遊客，振興華埠經濟。

市議員馬泰(Christopher Marte)17日拜訪福建公所，闡述政見和任內成就，並為選舉拉票；會上公所主席鄭德良等與會者，則向他提議在開設「夜市街」，吸引遊客回流。

根據市小商業服務局(SBS)月前發布的「華埠商業區需求評估」(Commercial District Needs Assessments，CDNA)報告，華埠店面空置率為21.4%，遠高於全市76個商改區的平均13%，其中又以東百老匯情況最不樂觀，空置率高達27%。

鄭德良表示，自疫情以來，東百老匯日漸衰落，甚至有大批華人居民搬離華埠，而目前社區集中建設勿街(Mott St.)，使得勿街以外的其他街道，流失更多遊客。

與會者提出「亞裔傳統美食文化夜市街」計畫，建議把東百老匯的半條街改造成夜市街，以餐車、地攤的形式，向遊客提供奶茶、燒烤、點心等亞裔美食，吸引遊客回流到東百老匯。

鄭德良說，紐約市每日有約550萬遊客，華埠有7740家餐廳，常住人口達到9萬7000人，卻無一個大型的夜市，「夜市不僅對社區有利、對商家有利，也能促進華埠和其他群體的互動」，同時他也提出，東百老匯自下午5、6時就空無一人了，小商家生意不好，經濟愈發蕭條。

他也要求馬泰解決遊民所、社區監獄、治安等各項問題，「如果市議員不能提升社區的幸福感、安全感，不能替選民說話，那無疑是個失敗的民選官員。」