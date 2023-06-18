105小學首慶父親節 華生手寫祝福卡

擁有眾多華裔學生的105小學17日首次舉辦父親節活動。(讀者提供)

布碌崙 (布魯克林)鄰近日落公園 、擁有眾多華裔學生的105小學，17日首次舉辦父親節活動，吸引數百名學生和家長參加；該活動獲得當地社團、非營利機構的支持，特意設立攤位，讓孩子們手寫卡片，傳達對父親的愛，氣氛相當溫馨。

當天活動上，有不同的表演、遊戲活動，還有攤位讓孩子們寫下祝福卡片，贈送給父親，孩子們也向指導員學習製作手工藝品，獻給家長；此外，市府機構也擺設攤位，向民眾提供所需資訊。

家長協調員趙奕荷表示，這是學校首次舉行父親節慶祝活動，在於鼓勵孩子勇於表達對父親的感激之情和愛意外，也希望藉此活動讓師生與家長、社區間有更多的互動和交流，促進親子關係之餘，還能令社區更和諧。

她也非常感謝社區機構的參與和贊助，包括非營利機構Sharing Heart、UA3、千之和集團、樂家玩具批發公司、以及美國紐約華人聯合會；校長陳Shirley則說，在科技發達的時代裡，青少年居多沈迷於電子產品，難得可讓他們與父母同聚一堂，是增進感情的好機會。

「這樣的活動值得慶祝和稱讚」，出席活動的州眾議員 鄭永佳說，雙親中作為父親的較常被孩子忽視，其實父親也想要和孩子多些密切的交流，該活動便起了這樣的作用。