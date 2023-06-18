紅藍卡節省計畫介紹會 華人長者受惠

法拉盛紅藍卡節省計畫介紹會吸引大量長者到場聽講。(記者劉梓祁／攝影)

非營利組織「紅藍卡 權益中心」(Medicare Rights Center)，17日在皇后區法拉盛主持「紅藍卡節省計畫」(Medicare Savings Program)介紹會，向數百位到場華人長者講解此聯邦計畫的具體細則及最新調整。

紅藍卡權益中心高級教育協理賈姍講解，紅藍卡節省計畫由聯邦政府根據財政需求設立，為原始聯邦醫療保險 (Medicare)的分支，旨在幫助符合低收入資格的長者和殘障人士支付醫療保險計畫中的部分費用，以減輕負擔並獲得醫療保健服務。

賈姍指，州衛生廳(NYSDOH)已指定本地社會服務部，即人力資源管理局，作為每郡的節省計畫主要管理者；當申請人註冊該計畫時，還會自動取得額外補助(Extra Help)，得到來自聯邦的針對「紅藍卡處方藥」(B部分)的補助。

根據講解，由2023年起，紐約州的節省計畫範圍被擴大，由以往三種收入限制不同的類別，即「合格個人(QI)」、「特定低收入受益人(SLMB)」和「合格受益人(QMB)」，改為收入限制提高後的「合格個人」與「合格受益人」，申請資格則以收入為準。

因聯邦貧困線更新，2023年「合格個人」的月收入限額為個人2280元、配偶3077元，「合格受益人」則為個人1697元、配偶2288元，且兩者均無資產限制。

賈姍解釋說，對於已是節省計畫或聯邦保險受益人的群體，其福利在2023年可能會有變更，比如首次符合「合格受益人」申請資格；此外，曾申請抵降保費 計畫(Medicaid Spend-down)的人士，亦可能符合在無需抵降保費情況下獲得醫療補助的資格。 法拉盛紅藍卡節省計畫介紹會吸引大量長者到場聽講。(記者劉梓祁／攝影) 法拉盛紅藍卡節省計畫介紹會吸引大量長者到場聽講。(記者劉梓祁╱攝影)

講座表明，節省計畫的基本福利，包括幫助受益人每年節省約1978元B類保費和5300元D類保費，且「合格個人」可擁有同一日曆年最多三個月的回溯福利；若要申請，申請人需提供醫療保險卡影印本、收入證明、健康保險文件、居住證明等文件，可聯絡人力局或保險公司獲取更多資訊。 權益中心高級教育協理賈姍講解。(記者劉梓祁／攝影) 法拉盛紅藍卡節省計畫介紹會吸引大量長者到場聽講。(記者劉梓祁╱攝影)

本活動由第一保健(HealthFirst)贊助，其醫療保險部主任Katherine Fitzpatrick和亞裔市場總監司徒麗鳴表示，儘管節省計畫為符合資格人士提供了改變生活的福利，但大多數合資格的長者並未充分利用，甚至不知道已符合資格，因此舉辦此「一站式」講解活動，希望能讓社區中更多成員人士和了解計畫，並分享給更多人。