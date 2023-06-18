華人過父親節 多在家裡聚會

父親節前，曼哈頓華埠的諸多商家中，僅有個別出售保健品的店推出了父親節相關的節慶促銷活動。(記者許君達╱攝影)

今(18)日即為父親節，與母親節 相比，父親節在華人 社區裡「存在感」不高，相較於母親節的「大張旗鼓」慶祝，商家與餐飲業者並未預期父親節，能對客流量產生立竿見影的影響；不過華人也表示，並非不重視父親節，而是過節方式與母親節「有所差異」，更多人選擇待在家裡聚會，慶祝父親節。

對於節日相當敏感的商家，通常在節日數周前，就會開始出現各種預熱活動、廣告，不過根據曼哈頓華埠 商業改進區(Chinatown BID)的工作人員反饋，今年父親節前，推出活動或促銷的商家寥寥無幾，僅創意禮品連鎖店「珠江百貨」，在官網上貼出了一個「適合父親節贈送的禮物名單」。

「珠江百貨」位於蘇活區百老匯大道(Broadway)上的分店內，名單上所列的禮品，並未像通常節慶活動時那樣匯集在一起。店員對於自家官網上的推薦清單一臉茫然，並不瞭解其內容。值班的黃經理起初甚至根本沒有意識到「父親節」將至，在提醒下才反應過來。

黃經理表示，往年的銷售數據顯示，母親節能夠帶動一波消費小高峰，然而父親節通常對業務都沒有影響，因此今年店方也並未針對父親節推出什麼特別活動。

他表示，一般來說，華人母親們不會拒絕小禮物，而父親們則多對禮物不太感興趣；他說：「如果一定要給父親送點什麼，我可以幫忙找一些『比較中性』的禮品。」

除了觀念差異外，年輕華人過父親節的習慣，本來也與母親節不太相同。在紐約成長的第二代移民吳Justin說，他和他身邊各族裔的朋友們，最喜歡的父親節活動是在家裡或者公共綠地燒烤。

吳Justin表示，母親節期間，紐約的天氣還有些涼意，大家更願意去陪媽媽逛街購物、去餐廳吃飯，落在6月中旬的父親節，天氣適合在戶外燒烤。從傳統上說，父親們對於購物的興趣，也通常不會比在自家後院掌勺與主持家庭聚會更大。

吳Justin說，雖然他是個美食探店的愛好者，但今年父親節他還是會回到郊區的父母家親自下廚；「過節不要拘泥於形式，選爸爸媽媽最喜歡的的方式過節，才是最理想的。」