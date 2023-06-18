亞裔端午美食文化節 萬人同樂

第二屆亞裔端午美食文化節法拉盛舉辦。(記者劉梓祁╱攝影)

亞裔 之友總聯盟(AAAF)17日於皇后區法拉盛 舉辦第二屆亞裔端午美食 文化節，為歡慶節日並弘揚亞裔文化，近100個攤位提供美食、政府和醫療等實用資訊，吸引上萬名民眾參加，民選官員和政府、社區代表也到場支持。

活動由當日上午9時舉辦至晚9時，吸引上萬民眾前往，將法拉盛北方大道至38大道間的緬街路段注滿人流。主辦方表示，現場設有接近100個攤位，涵蓋美食製作、政府部門、醫療企業和社區組織等各個領域，為了給參與者打造「一站式」慶祝場景。 第二屆亞裔端午美食文化節法拉盛開幕。(記者劉梓祁╱攝影)

聯盟主席李天驥在開幕致詞時表示，此次活動不僅是為在華人社區慶祝中華傳統節日，更為促進亞裔與各族裔之間的相互交流與合作，共同為疫後的經濟復甦努力。李天驥還說，活動受歡迎程度，說明華裔社區是紐約不可或缺的部分，是貢獻者和合作者。 第二屆亞裔端午美食文化節法拉盛舉辦。(記者劉梓祁╱攝影)

市長首席顧問瑪婷(Ingrid Lewis-Martin)代表市長，向該聯盟頒發表彰，並表示市府感謝並鼓勵所有社區在文化交流上做出貢獻，不僅能促進共同理解，還會刺激商業的經濟。她補充說，是次活動便體現了社會對華人社區重要節日的包容和敬意，彰顯了多元文化對於城市繁榮的關鍵作用。

第二屆亞裔端午美食文化節法拉盛舉辦。(記者劉梓祁╱攝影)

皇后區區長理查茲(Donovan Richards)則說，法拉盛是疫後區內經濟恢復勢頭最好的區域之一，當天的文化節也令諸多居民走出家門慶祝，繼續創造繁榮景象；作為多元社區，活動印證了亞裔是社區的重要分子，因此在新財年為法拉盛爭取了1400萬資金，自己也會參加即將舉辦的龍舟比賽。