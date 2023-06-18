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鳳凰協會頒「傳遞獎學金」 鼓勵亞裔消防員

記者高雲兒╱紐約報導
現場表演。(記者高雲兒╱攝影)
現場表演。(記者高雲兒╱攝影)

紐約市消防局鳳凰協會(FDNY Phoenix Society)近日在皇后區法拉盛舉辦「傳遞獎學金」(Paying It Forward Scholarship)晚宴，向五位積極參與亞裔社區活動的消防員頒發獎學金，藉此鼓勵亞裔消防員繼續學習、在工作上更加精進。

市消防局鳳凰協會已經成立十年，旨在維護亞裔消防員的利益和福利，促進亞裔的文化和傳統；同時促進社區關繫、職業發展、公共服務等，拉近與社區的距離。

協會會長趙榮光表示，此次晚宴是給五名消防員頒發獎學金，讓他們及其子女學習深造，「我們希望成員得到提升，成為楷模，繼續學習就是提升的一種」。

雖然頒布獎學金已有數年，但是公開晚宴還是第一次。趙榮光說，頒發獎學金的同時，也希望能夠和民選官員以及社區人士互動和聯絡，同時募集善款，為下一次獎學金頒發做準備。

他補充，鳳凰協會多年來參加各種亞裔活動，包括春節遊行和社區安全講解等。但是整個紐約市目前1萬1000多名消防員中，僅260名是亞裔，「希望通過我們的努力，吸引更多亞裔孩子，在未來加入消防員的行列，為社區服務。」

此次得獎的五位消防工作人員分別是Jose Romero、Sean Chan、David Lee、Paul Yoon、Mike Zarko，除了最後一位，其他均到場領獎，總獎金為2500元。

擔任消防員已七年的Sean Chan，是一名出生在美國的華裔，「成為消防員是我從小的心願，我覺得很興奮」；他表示，獲得獎學金不但要工作努力，還要積極參加各種亞裔社區的活動，「我經常參加，這是我應該做的一部分」。

這次獲得獎學金，他將作為兩歲女兒未來上學的經費；Paul Yoon是一名韓裔護理人員，得知自己獲獎的他非常驚喜，他將會利用這筆錢進修護理學位，使得自己在工作上更加精進。

當天包括國會眾議員孟昭文、州眾議員金兌錫、瑞嘉(Steven Raga)、鄭永佳，以及市議員黃敏儀等人均出席活動。

此次得獎的五位消防員分別是Jose Romero、Sean Chan(左一)、D...
此次得獎的五位消防員分別是Jose Romero、Sean Chan(左一)、David Lee、Paul Yoon(左三)、Mike Zarko。(記者高雲兒╱攝影)
趙榮光表示，當天活動也希望能和民選官員及社區互動、聯絡，同時募集善款。(記者高雲...
趙榮光表示，當天活動也希望能和民選官員及社區互動、聯絡，同時募集善款。(記者高雲兒╱攝影)

亞裔 眾議員 紐約市

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