法拉盛市政廳年度晚宴 表彰華策會何永康

華策會何永康(右七)獲表彰，圖為華策會董事及團隊。(記者鄭怡嫣╱攝影)

皇后區 法拉盛市政廳近日舉辦年度晚宴，三位社區傑出人士，包括華人策劃協會首席執行官何永康、GKF基金會創始人帕德馬納班(Mukund Padmanabhan)、以及百老匯之神希爾茲(AndréDe Shields)獲得表彰。

市政廳執行兼藝術總監寇達克(Ellen Kodadek)介紹，此次晚宴主題為「環遊世界再次回家」(Around the World&Home Again)，籌集經費以外，也讓社區聚集在一起慶祝藝術和全球多元文化。

其中亞裔 社區服務機構華策會，自新冠疫情以來，協助亞太社區組織爭取到州府撥款的2000萬元及市府撥款的500萬元，促進了亞裔社區的健康和安全，因此授予表彰。

何永康表示，市政廳與華策會一樣，長年植根社區，也將他們的藝術家們帶入華策會的皇后區南山老人中心 ，教授華裔老人們剪紙、書法、偶戲等手工藝術，二者服務同一社區，顯示通過團結共事，更能促進與支持社區的發展。