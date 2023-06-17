法拉盛市政廳年度晚宴 表彰華策會何永康
皇后區法拉盛市政廳近日舉辦年度晚宴，三位社區傑出人士，包括華人策劃協會首席執行官何永康、GKF基金會創始人帕德馬納班(Mukund Padmanabhan)、以及百老匯之神希爾茲(AndréDe Shields)獲得表彰。
市政廳執行兼藝術總監寇達克(Ellen Kodadek)介紹，此次晚宴主題為「環遊世界再次回家」(Around the World&Home Again)，籌集經費以外，也讓社區聚集在一起慶祝藝術和全球多元文化。
其中亞裔社區服務機構華策會，自新冠疫情以來，協助亞太社區組織爭取到州府撥款的2000萬元及市府撥款的500萬元，促進了亞裔社區的健康和安全，因此授予表彰。
何永康表示，市政廳與華策會一樣，長年植根社區，也將他們的藝術家們帶入華策會的皇后區南山老人中心，教授華裔老人們剪紙、書法、偶戲等手工藝術，二者服務同一社區，顯示通過團結共事，更能促進與支持社區的發展。
皇后區長理查茲(Donovan Richards)、州參議員劉醇逸、州眾議員布朗斯丁(Edward C.Braunstein)、州長辦公室亞太裔事務主任范小江、副市長高級顧問顧雅明等出席了此次活動。
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