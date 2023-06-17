世報義賣展 助清寒華生求學

岑灼槐認購了一幅「精氣神」的書法作品。(記者高雲兒╱攝影)

「以愛結緣，讓愛圓夢」慈善義賣展目前正在世界日報文化藝廊展出，16日首日，就有華裔 愛心人士認購作品，協助清寒華裔學生的求學夢；該義賣展將持續舉辦至19日(周一)，所得將全數捐贈給「大紐約區華人教育 基金會」，作為華裔學生的大學求學獎學金。

該活動由世界日報和大紐約區華人教育基金會共同舉辦，共展出來自多位華裔藝術家的34幅作品，其中包括由國際知名書法家詹秀蓉捐出的多個作品，像是心經(49x48cm)、心經佛像(67x68cm金字)、大悲咒(37x70cm金字)、人生14最(圓形直徑33cm)、心經盤(圓形)等。主辦方介紹，她歷年來只做公益、不賣作品，多次長期支持大紐約華人教育基金會的義賣活動。

展出第一天，欣賞詹秀蓉作品的華人、紐約詩畫琴棋會董事長岑灼槐到場，他與詹秀蓉已是多年好友，不僅每次畫展都會特別參觀，家中也有了多幅作品，此次展出的「南無阿彌陀彿」金字作品，在他經營的珠寶店內就有一幅，且這幅作品曾給他帶來好運。

岑灼槐分享，他的店裡曾經遭小偷，小偷破了兩扇門、挖了一個洞，但最後店裡什麼都沒丟，「後來我一看，洞的旁邊就掛著這幅字」。篤信佛教的岑灼槐，稱讚詹秀蓉的字有靜心功能。最後他也認購了一幅「精氣神」的書法作品。

主辦方介紹，義賣畫展舉辦多年，感謝多位藝術家慷慨獻作，和社區人士的慷慨解囊；此次慈善義賣的所得，都將贈給「大紐約區華人教育基金會」，為華裔學生減輕經濟壓力，走上人生成功路的第一步。