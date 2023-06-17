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世報義賣展 助清寒華生求學

記者高雲兒╱紐約報導
岑灼槐認購了一幅「精氣神」的書法作品。(記者高雲兒╱攝影)
岑灼槐認購了一幅「精氣神」的書法作品。(記者高雲兒╱攝影)

「以愛結緣，讓愛圓夢」慈善義賣展目前正在世界日報文化藝廊展出，16日首日，就有華裔愛心人士認購作品，協助清寒華裔學生的求學夢；該義賣展將持續舉辦至19日(周一)，所得將全數捐贈給「大紐約區華人教育基金會」，作為華裔學生的大學求學獎學金。

該活動由世界日報和大紐約區華人教育基金會共同舉辦，共展出來自多位華裔藝術家的34幅作品，其中包括由國際知名書法家詹秀蓉捐出的多個作品，像是心經(49x48cm)、心經佛像(67x68cm金字)、大悲咒(37x70cm金字)、人生14最(圓形直徑33cm)、心經盤(圓形)等。主辦方介紹，她歷年來只做公益、不賣作品，多次長期支持大紐約華人教育基金會的義賣活動。

展出第一天，欣賞詹秀蓉作品的華人、紐約詩畫琴棋會董事長岑灼槐到場，他與詹秀蓉已是多年好友，不僅每次畫展都會特別參觀，家中也有了多幅作品，此次展出的「南無阿彌陀彿」金字作品，在他經營的珠寶店內就有一幅，且這幅作品曾給他帶來好運。

岑灼槐分享，他的店裡曾經遭小偷，小偷破了兩扇門、挖了一個洞，但最後店裡什麼都沒丟，「後來我一看，洞的旁邊就掛著這幅字」。篤信佛教的岑灼槐，稱讚詹秀蓉的字有靜心功能。最後他也認購了一幅「精氣神」的書法作品。

主辦方介紹，義賣畫展舉辦多年，感謝多位藝術家慷慨獻作，和社區人士的慷慨解囊；此次慈善義賣的所得，都將贈給「大紐約區華人教育基金會」，為華裔學生減輕經濟壓力，走上人生成功路的第一步。

慈善義賣展的實體展覽，將持續開放至19日，每日早10時至下午5時，無須預約，展覽地點為世界日報文化藝廊，地址在皇后區白石鎮20大道141-07號三樓。除了實體義賣展，慈善線上義賣展覽也從即日起至7月7日(周五)間舉辦，網址為https://yimai.worldjournal.com。如欲購畫，可聯繫電話(718)746-8889轉分機213，或電郵至信箱[email protected]

主辦方介紹，義賣畫展舉辦多年，感謝多位藝術家慷慨獻作，和社區人士的慷慨解囊。(記...
主辦方介紹，義賣畫展舉辦多年，感謝多位藝術家慷慨獻作，和社區人士的慷慨解囊。(記者高雲兒╱攝影)
展出第一天，就有詹秀蓉的忠實擁躉岑灼槐前來參觀。(記者高雲兒╱攝影)
展出第一天，就有詹秀蓉的忠實擁躉岑灼槐前來參觀。(記者高雲兒╱攝影)
「以愛結緣，讓愛圓夢」慈善義賣展正在世界日報文化藝廊展出中。(記者高雲兒╱攝影)
「以愛結緣，讓愛圓夢」慈善義賣展正在世界日報文化藝廊展出中。(記者高雲兒╱攝影)

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