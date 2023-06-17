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華聯會春季健康講座會 布碌崙17日登場

記者顏潔恩╱紐約報導
市青少年與社區發展局日前與布碌崙華人聯合會共同宣布，於17日舉辦「春季健康講座會」。(記者顏潔恩╱攝影)
市青少年與社區發展局日前與布碌崙華人聯合會共同宣布，於17日舉辦「春季健康講座會」。(記者顏潔恩╱攝影)

紐約市青少年與社區發展局(DYCD)日前與布碌崙(布魯克林)華人聯合會共同宣布，於今(17)日在班森賀華聯會中心舉辦「春季健康講座會」(Spring into Health)，為民眾提供健康與健保資訊，以及一些健康篩檢，出席活動的民眾還可參與抽獎遊戲，贏取好禮。

華聯會會長鄧銘賢指出，現場活動包括眾多機構帶來的社區服務、醫療保險資訊，班森賀康復中心也將請華裔護理師陳𣻸健為民眾進行血壓、血糖測試等，出席的民眾會自動獲得抽獎券，有望將精美禮品帶回家；此外，當日下午12時30分，有一場由纖營醫學營養顧問中心的註冊營養師林曼珊帶來的「糖尿病與營養」講座，有興趣的民眾可留意時間。

市青少年與社區發展局布碌崙第11社區顧問委員會主席賴櫟元介紹，自2016年起，該局每年聯合社區機構舉辦健康資訊會，起初以推廣醫療保險為目標，至今發展多元，截至去年，有將近650個機構的參與；他感謝此次能藉助華聯會的場地，將把專業的知識和資源帶給社區。

該活動還獲得亞美醫師協會、第一保健、真愛護理中心、VHS健康公司、紐約州健保等十多個贊助單位的支持，屆時將擺設攤位、提供民眾全面的資訊；活動時間是17日(周六)上午11時，地點是華聯會社區中心，地址在布碌崙Stillwell大道1787號。

醫療保險 布碌崙 健保

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