台灣原聲將來美 7/8慈善演出募款

亞裔未來基金會日前宣布，台灣原聲國際學院合唱團將於7月8日舉行「聽見原聲 看見台灣」演唱會。(記者高雲兒╱攝影)

台灣原聲國際學院合唱團將於本月底訪美，並會在7月8日(周六)於皇后劇院(Queens Theatre)舉行「聽見原聲，看見台灣」演唱會；主辦方亞裔 未來基金會(Asian Future Foundation)日前在法拉盛舉辦記者會，向紐約僑界發出邀約，希望社區朋友共同參加這場慈善演唱會。

基金會的三位創始人林映君、鍾文忠與彭志清表示，此次演唱會和基金會的宗旨一致，繼續幫扶弱勢兒童。亞裔未來基金會在今年初於法拉盛市政廳舉辦首場慈善活動，募款超過13萬元。林映君說，此次演唱會聚焦的是原住民 孩子，由於隔代教養等問題，學校教育對於原住民孩子來說相當重要。

創辦於2008年的原聲音樂學校，就是運用課餘時間和寒暑假，為原住民孩子加強基礎課業 ，並透過音樂教學進行品格培養的教育。2018年8月才成立的原聲國際學院，則是全台第一所屬於原住民的實驗高中，除了一般國、英、數外，音樂是最主要的特色課程。彭志清說，台灣教育部 對原住民學校支持不夠，因此兩所學校背後有很多熱心民眾甚至海外僑胞的支持。

鍾文忠表示，基金會也希望透過此次活動，使得大紐約地區FASCA青少與台灣青少年加強交流，深化友誼，並加對文化的自豪。

此次演唱會是由一群20多名生長在玉山腳下的原住民孩子帶來，他們分別來自16個不同的部落，用不同語言，包括客家話、閩南語、英語等帶來25首歌曲，同時契合主題「聽見台灣」。

主辦方介紹，原聲的下一步計畫就是希望籌辦一所12年包含中、小學教育的原住民實驗學校，以原住民的語言教導孩子，此次演唱會的收入和募捐款項將用於該項目。

演唱會將會在7月8日下午2時30分，在皇后劇院舉行。票價有50元、100元、250元等多個價位，也歡迎另外捐款。購票或聯絡方式請聯絡：(646)250-3837。