我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

德州包車送非法移民到洛杉磯 洛市議員提動議促徹查

聯航擬推電動飛機 灣區空中通勤最快2026年實現

台灣原聲將來美 7/8慈善演出募款

記者高雲兒╱紐約報導
亞裔未來基金會日前宣布，台灣原聲國際學院合唱團將於7月8日舉行「聽見原聲 看見台灣」演唱會。(記者高雲兒╱攝影)
亞裔未來基金會日前宣布，台灣原聲國際學院合唱團將於7月8日舉行「聽見原聲 看見台灣」演唱會。(記者高雲兒╱攝影)

台灣原聲國際學院合唱團將於本月底訪美，並會在7月8日(周六)於皇后劇院(Queens Theatre)舉行「聽見原聲，看見台灣」演唱會；主辦方亞裔未來基金會(Asian Future Foundation)日前在法拉盛舉辦記者會，向紐約僑界發出邀約，希望社區朋友共同參加這場慈善演唱會。

基金會的三位創始人林映君、鍾文忠與彭志清表示，此次演唱會和基金會的宗旨一致，繼續幫扶弱勢兒童。亞裔未來基金會在今年初於法拉盛市政廳舉辦首場慈善活動，募款超過13萬元。林映君說，此次演唱會聚焦的是原住民孩子，由於隔代教養等問題，學校教育對於原住民孩子來說相當重要。

創辦於2008年的原聲音樂學校，就是運用課餘時間和寒暑假，為原住民孩子加強基礎課業 ，並透過音樂教學進行品格培養的教育。2018年8月才成立的原聲國際學院，則是全台第一所屬於原住民的實驗高中，除了一般國、英、數外，音樂是最主要的特色課程。彭志清說，台灣教育部對原住民學校支持不夠，因此兩所學校背後有很多熱心民眾甚至海外僑胞的支持。

鍾文忠表示，基金會也希望透過此次活動，使得大紐約地區FASCA青少與台灣青少年加強交流，深化友誼，並加對文化的自豪。

此次演唱會是由一群20多名生長在玉山腳下的原住民孩子帶來，他們分別來自16個不同的部落，用不同語言，包括客家話、閩南語、英語等帶來25首歌曲，同時契合主題「聽見台灣」。

主辦方介紹，原聲的下一步計畫就是希望籌辦一所12年包含中、小學教育的原住民實驗學校，以原住民的語言教導孩子，此次演唱會的收入和募捐款項將用於該項目。

演唱會將會在7月8日下午2時30分，在皇后劇院舉行。票價有50元、100元、250元等多個價位，也歡迎另外捐款。購票或聯絡方式請聯絡：(646)250-3837。

原住民 教育部 亞裔

上一則

第3場台灣市集 明日布碌崙舉行

下一則

世報義賣展 助清寒華生求學

延伸閱讀

法拉盛商改區年會 選出新理事

法拉盛商改區年會 選出新理事
皇后區華裔幼稚園 恐被市教育局終止合同 孩子被迫轉學

皇后區華裔幼稚園 恐被市教育局終止合同 孩子被迫轉學
紐約法拉盛公園飄大麻味 警察無法管…家長盼設「無大麻區」

紐約法拉盛公園飄大麻味 警察無法管…家長盼設「無大麻區」
防糧食券盜刷 商店未來須張貼警告

防糧食券盜刷 商店未來須張貼警告
紀念奴隸解放 法拉盛將首次舉辦六月節

紀念奴隸解放 法拉盛將首次舉辦六月節

熱門新聞

班森賀華裔高中男生在地鐵站遭三名少年攻擊和搶劫。(本報檔案照)

紐約15歲華裔高中生 地鐵內遭3非裔搶劫、木棍毆打

2023-06-09 13:15
Jimmy說，該超市的主要顧客為亞裔。(記者顏嘉瑩／攝影)

紐約華人區購物中心 非裔、白人少女光天化日結夥搶劫

2023-06-14 17:46
Jimmy說，該超市的主要顧客為亞裔。(記者顏嘉瑩／攝影)

瞄準亞裔？華人超市遇團夥搶劫 喝阻竟遭吐口水

2023-06-15 06:41
前陸戰隊員潘尼(倒地右者)涉嫌5月1日在紐約市地鐵上聲稱自衛，失手鎖喉一名街友非裔男子尼利(中白衣者)，造成死亡。紐約市大陪審團14日宣布決定以二級過失殺人罪名，起訴潘尼。(路透)

紐約地鐵遊民遭鎖喉致死案 前陸戰隊員二級過失殺人起訴

2023-06-15 07:38
紐約市雷暴致紐新三大機場航班延誤，預計加拿大山火霧霾明日再來。（市長辦公室提供）

紐約市雷暴致航班延誤 加拿大山火霧霾明捲土重來

2023-06-16 16:25
警方正通緝該名涉嫌猥褻華裔女子的色狼。(市警提供)

紐約地鐵站猥褻華女還搧她耳光 男遭通緝

2023-06-16 12:38

超人氣

更多 >
西雅圖韓裔孕婦車內中槍 與腹中八月大胎兒雙亡

西雅圖韓裔孕婦車內中槍 與腹中八月大胎兒雙亡
定存利率上看5% 專家建議存款不低於這個金額

定存利率上看5% 專家建議存款不低於這個金額
吃過多這種維他命 小心傷害視力和肝臟

吃過多這種維他命 小心傷害視力和肝臟
壽司放重要部位…肯爺吃「女體盛」慶生 畫面外流惹議

壽司放重要部位…肯爺吃「女體盛」慶生 畫面外流惹議
劫殺關帥 兇嫌獲刑27.5年…作案時僅16歲 震驚芝城華社

劫殺關帥 兇嫌獲刑27.5年…作案時僅16歲 震驚芝城華社