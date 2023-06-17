109分局燒烤警民會 表揚多位警員

分局多名社區事務官，包括黃凌欽(左三)和黃丹尼等人獲得表揚。(記者高雲兒／攝影)

皇后區法拉盛 轄區市警109分局，近日舉行暑期前的最後一次警民會議，並邀民眾共享晚餐，多名警員在警局後院為民眾燒烤；分局多名社區事務官，其中包括亞裔 警員黃凌欽和黃丹尼(Danny Wong，音譯)獲得表揚，感謝他們對社區的服務。

109分局社區委員會主席菲利皮迪斯(Jerry Filippidis)表示，燒烤活動因疫情 中斷兩年，如今終於回歸，熱鬧更甚從前，感謝警員、志願者以及社區人士的支持。

收到表彰的社區事務官黃凌欽，2011年7月加入市警，已在109分局任職十年有餘，2016年成為社區事務官；他表示，希望未來警民關係能夠更加密切，互幫互助。

當天會上分局表彰華裔社區人士陳熠，感謝他為布倫斯組織募捐活動。(記者高雲兒／攝影)

當天會上也表彰華裔社區人士陳熠，感謝他為109分局警員布倫斯(George Brauns)組織募捐活動；2014年加入市警的109分局的警員布倫斯，兩年多前被診斷患有狼瘡，生活陷入困境，陳熠為他立即發起捐款，得到20餘個組織和個人的響應，並在短短十天內募得3萬餘元。

利普克和聖地亞哥獲得月度警員表彰。(記者高雲兒／攝影)

兩名女警員利普克(Hunna Lipke)和聖地亞哥(Alexis Santiago)，則獲得月度警員表彰，她們在5月1日晚上9時許巡邏時，碰上一男一女爭吵，女子似乎正從包內掏出槍枝，遭到該兩名警員的制止和逮捕，事後發現涉案女子曾犯有搶劫和襲擊等多項重罪，當下該女子正關押在監獄中。