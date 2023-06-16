「以愛結緣，讓愛圓夢」義賣展 多位名家響應助清寒生圓夢

「以愛結緣，讓愛圓夢」慈善義賣展，從16日起至19日舉辦。(記者王文靜／攝影)

由大紐約區華人教育 基金會與世界日報文化藝廊，共同舉辦的「以愛結緣，讓愛圓夢」慈善義賣展，從今(16)日起至19日(周一)舉辦，獲得包括詹秀蓉等多位藝術家與團體支持；義賣展所得，將全數捐贈給「大紐約區華人教育基金會」，作為華裔學生的大學求學獎學金，幫助清寒華裔學生一圓求學夢。

「以愛結緣，讓愛圓夢」慈善義賣展所得，將全數捐贈給大紐約區華人教育基金會。(主辦方提供) 「以愛結緣，讓愛圓夢」慈善義賣展，從16日起至19日舉辦。(記者王文靜／攝影)

此次的慈善義賣展中，獲得由國際知名書法 家詹秀蓉捐出的多個作品，包括心經(49x48cm)、心經佛像(67x68cm金字)、大悲咒(37x70cm金字)、人生14最(圓形直徑33cm)、心經盤(圓形)等；她歷年來只做公益、不賣作品，長期支持大紐約華人教育基金會的義賣活動。

「以愛結緣，讓愛圓夢」慈善義賣展，從16日起至19日舉辦。(記者王文靜／攝影) 「以愛結緣，讓愛圓夢」慈善義賣展，從16日起至19日舉辦。(記者王文靜／攝影)

詹秀蓉表示，自己行善的「動力」主要來自因病早逝的丈夫江慶順，他幾乎是用盡生命最後一滴力量，鼓勵、激發詹秀蓉精進書法藝術潛力，期許她有朝一日可以完成他「勤儉雖能興家，文化方能持久」的理念。詹秀蓉說，她永遠記得丈夫在病榻不忘叮囑她要成立慈善基金會，以「文化下鄉」方式，幫助更多需要幫助的人。

「以愛結緣，讓愛圓夢」慈善義賣展，從16日起至19日舉辦。(記者王文靜／攝影)

參與此次慈善義賣展藝術家，還包括陳瑞康、郭聯佩、台灣女書法家協會、鼓嘉會、紐約畫廊、莫肇生與莫里加父子、施德嫻、蔡陳林等藝術家與團體。