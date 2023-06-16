法拉盛商改區年會 選出新理事

皇后區法拉盛商業改進區15日舉辦2024財年理事選舉和年會。(記者高雲兒／攝影)

皇后區法拉盛 商業改進區15日舉辦2024財年理事選舉及年會，回顧過去在安全、清潔和交通等方面的成就，將來也仍會把重點放在道路清潔和商家安全。

商改區 共同主席李德怡表示，商改區一直注重清潔和安全，早年倡導攝像頭的安裝，現在也鼓勵商家將自家攝像頭網絡與警局連結，有興趣的可以聯繫商改區主任余鈿崧。

市交通局長羅格貴茲(Ydanis Rodriguez)表示，紐約市應該更加公平地將商業資源分配到像皇后區這樣的其他社區，而不是只將這些資源留在曼哈頓或者長島市；他同時鼓勵亞裔積極應聘交通局的工作，以增加多樣性。

市議員黃敏儀稱將對無證攤販持續執法；同時計畫，以讓紐約市房東承擔責任的方法來減少非法大麻售賣點；她還計畫在法拉盛增設巴士總站，來改善交通。

商改區提名委員會主席李德怡主持理事會選舉，除上屆理事連任外，增補兩位新理事，包括城市保健計畫市場部助理主任劉爽和王嘉廉社區醫療中心醫療服務推廣及社區關係主任黃靖婷。目前商改區有理事25名，由業主、商家、居民、政府官員和民意代表組成。

商改區執行主任余鈿崧回顧過去一年的工作時表示，將持續關注商家的安全，鼓勵商家多報警或者撥打911，加入「刑事入侵通知」(criminal trespass notice)計畫，同時鼓勵警察 巡邏；他稱在清潔方面，今年上半年已經在法拉盛中心防止97個垃圾桶，清理了435個塗鴉，並且在清理牆面小廣告的戰鬥中取得「初步勝利」；他稱商改區也會配合交通局做一個整體的交通研究，以緩解擁擠問題；同時會和黃敏儀共同解決無證攤販問題。

州眾議員劉醇逸、市長亞當斯辦公室代表、區長理查茲(Donovan Richards)還有來自市衛生局、警察局的代表均有出席。