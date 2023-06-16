我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

跨州運送非法移民 律師：不違憲 實則政治秀

習近平將會見比爾蓋茲 近年首次接見外資企業家

華人家長「停止忽視我們」集會 要求第20學委會爭取恢復擇優錄取

記者顏潔恩／紐約報導
教育維權者、家長集會，要求第20學委會爭取恢復擇優錄取。(記者顏潔恩／攝影)
教育維權者、家長集會，要求第20學委會爭取恢復擇優錄取。(記者顏潔恩／攝影)

布碌崙(布魯克林)家長、教育維權人士、以及民選官員，近日在170初中外舉行「停止忽視我們」集會，要求第20學區教育總監普雷托(David Pretto)為學區的學生和家長爭取，恢復擇優錄取的招生制度；有華人家長說，明明孩子成績名列前茅，卻因抽籤失利丟失志願學校，一直以來的努力沒得到回報，相當失望。

當日活動上，有多名家長出席，州眾議員寇頓(William Colton)、鄭永佳、州參議員曲怡文等民選官員力挺，同時多名市議員參選人也到場，發表政見。不過據該活動組織者，也有許多華人家長深感灰心，覺得示威無濟於事，對於維權活動不再如過去般活躍。

家長陳女士表示，就讀五年級的女兒，一開始便從同學那裡了解到抽籤入學制度，從此開始擔心；陳女士說，女兒對抽籤錄取的理解是，就算用功讀書也無法保障去到好學校，更可怕的是被迫到風評不好的學校就讀，萬一被不良學生霸凌、欺負，學習生涯就被毀了。

陳女士表示，作為家長，一想到孩子的努力，因一時的運氣不好就白費掉，「心裡真的很不平衡」。

另一名家長說，其他學區已恢復擇優錄取的制度，但第20學區因為想申請好學校的學生太多，學生命運至今仍被抽籤制度決定，很不公平；該家長以自己孩子為例，成績平均分數為98分，卻因抽籤失利錯失理想的初中，導致每天早上，她都要開車送孩子到其他學區的學校上課。

面對這個結果，孩子失望至極，並反問家長，明明說學習成績好會有回報，結果別的同學成績更差，卻可以到較好的學校就讀，家長也難以安慰。

「讓成績來說話，孩子在課業方面才更有動力」，葉女士附和，孩子有學習的熱誠和理想，不該被抽籤制度所打破；她認為，班級裡若全是學習能力較好、同步的學生，反而造就更好的學習氛圍，相反學習能力參差不齊，不僅老師很難教，成績落後的學生也會因屢受打擊而氣餒，從而放棄繼續努力學習。

學區 教育總監 華人

上一則

紐約州75%兒童貧困 福利低於全美平均

下一則

法拉盛商改區年會 選出新理事

延伸閱讀

維州遭學童槍擊教師 提訴求償4000萬後辭職 律師稱是被解雇

維州遭學童槍擊教師 提訴求償4000萬後辭職 律師稱是被解雇
學生攜槍頻停課 聖荷西300家長、教師連署促校園控槍

學生攜槍頻停課 聖荷西300家長、教師連署促校園控槍
官派總監不被信任 休士頓獨立學區首次會議亂成一團

官派總監不被信任 休士頓獨立學區首次會議亂成一團
內容「暴力、粗俗」 猶他州學區中小學禁聖經 家長抗議

內容「暴力、粗俗」 猶他州學區中小學禁聖經 家長抗議
格蘭岱學區 驕傲月爆衝突 支持者稱多元教育 反對者喊別管孩子

格蘭岱學區 驕傲月爆衝突 支持者稱多元教育 反對者喊別管孩子

熱門新聞

班森賀華裔高中男生在地鐵站遭三名少年攻擊和搶劫。(本報檔案照)

紐約15歲華裔高中生 地鐵內遭3非裔搶劫、木棍毆打

2023-06-09 13:15
Jimmy說，該超市的主要顧客為亞裔。(記者顏嘉瑩／攝影)

紐約華人區購物中心 非裔、白人少女光天化日結夥搶劫

2023-06-14 17:46
Jimmy說，該超市的主要顧客為亞裔。(記者顏嘉瑩／攝影)

瞄準亞裔？華人超市遇團夥搶劫 喝阻竟遭吐口水

2023-06-15 06:41
前陸戰隊員潘尼(倒地右者)涉嫌5月1日在紐約市地鐵上聲稱自衛，失手鎖喉一名街友非裔男子尼利(中白衣者)，造成死亡。紐約市大陪審團14日宣布決定以二級過失殺人罪名，起訴潘尼。(路透)

紐約地鐵遊民遭鎖喉致死案 前陸戰隊員二級過失殺人起訴

2023-06-15 07:38
突如其來的山火霧霾打亂了紐約市的正常步伐，華人紛紛戴起口罩。（記者刘梓祁／攝影）

紐約哮喘飆增1倍 逾300人急診 霧霾恐籠罩整個夏天

2023-06-09 08:03
在法拉盛的藥房、餐館以及百貨商店門口，常常見到招工廣告，老闆感嘆難請人。(記者高雲兒／攝影)

缺工嚴重 卻因語言、身分障礙 紐約市華人零售業者招工難

2023-06-10 06:31

超人氣

更多 >