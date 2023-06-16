華人家長「停止忽視我們」集會 要求第20學委會爭取恢復擇優錄取

教育維權者、家長集會，要求第20學委會爭取恢復擇優錄取。(記者顏潔恩／攝影)

布碌崙(布魯克林)家長、教育維權人士、以及民選官員，近日在170初中外舉行「停止忽視我們」集會，要求第20學區教育總監 普雷托(David Pretto)為學區的學生和家長爭取，恢復擇優錄取的招生制度；有華人 家長說，明明孩子成績名列前茅，卻因抽籤失利丟失志願學校，一直以來的努力沒得到回報，相當失望。

當日活動上，有多名家長出席，州眾議員寇頓(William Colton)、鄭永佳、州參議員曲怡文等民選官員力挺，同時多名市議員參選人也到場，發表政見。不過據該活動組織者，也有許多華人家長深感灰心，覺得示威無濟於事，對於維權活動不再如過去般活躍。

家長陳女士表示，就讀五年級的女兒，一開始便從同學那裡了解到抽籤入學制度，從此開始擔心；陳女士說，女兒對抽籤錄取的理解是，就算用功讀書也無法保障去到好學校，更可怕的是被迫到風評不好的學校就讀，萬一被不良學生霸凌、欺負，學習生涯就被毀了。

陳女士表示，作為家長，一想到孩子的努力，因一時的運氣不好就白費掉，「心裡真的很不平衡」。

另一名家長說，其他學區已恢復擇優錄取的制度，但第20學區因為想申請好學校的學生太多，學生命運至今仍被抽籤制度決定，很不公平；該家長以自己孩子為例，成績平均分數為98分，卻因抽籤失利錯失理想的初中，導致每天早上，她都要開車送孩子到其他學區的學校上課。

面對這個結果，孩子失望至極，並反問家長，明明說學習成績好會有回報，結果別的同學成績更差，卻可以到較好的學校就讀，家長也難以安慰。

「讓成績來說話，孩子在課業方面才更有動力」，葉女士附和，孩子有學習的熱誠和理想，不該被抽籤制度所打破；她認為，班級裡若全是學習能力較好、同步的學生，反而造就更好的學習氛圍，相反學習能力參差不齊，不僅老師很難教，成績落後的學生也會因屢受打擊而氣餒，從而放棄繼續努力學習。