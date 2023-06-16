紐約州75%兒童貧困 福利低於全美平均

紐約州兒童福利綜合得分低於全美平均水平，位列全國第30名。(市長辦公室提供)

根據慈善機構「安妮·凱西基金會」(Annie E. Casey Foundation)近日發布的兒童數據統計報告，紐約州 有約四分之三的兒童生活在貧困中，即便兒童在福利 、教育 等能獲得良好資源，但整體的紐約州兒童福利綜合得分，低於全美平均水平，在50州位列第30名。

安妮·凱西基金會的排名，通過四個類別的16個角度進行評比，分別涵蓋經濟福利、教育、健康、社區和家庭等多領域。數據表明，對於紐約州400多萬名兒童來說，這裡不是一個理想的生活場所，因為受全州經濟不穩定的影響，有約四分之三的兒童屬於低收入範疇。

該項研究表示，對比疫情前2019年的數據，2021年紐約州兒童貧困率飆升，比全美平均水平高出兩個百分點；紐約州的家長，有34%缺乏穩定工作，38%生活在「住房成本負擔重」的家庭。

報告也顯示，紐約州在兒童健康和教育領域得分較高。教育位列全美第16名，但70%的四年級學生閱讀能力不佳，72%的八年級學生數學水平差。

紐約州兒童健康水平處於全美第九名，這得益於97%的兒童享有健康保險；但在10歲至17歲的孩子中，32%屬於超重，數量比2019年以來增長了2%，略低於全美平均水平。

報告建議，想要鄰近尋求更好的育兒環境的紐約人，可以搬去全美排名第七名的新澤西州，其次可以選擇位列全美第九的康州。

該份報告綜合排名第一的為新罕布夏州(New Hampshire)，新墨西哥州則被評為倒數第一。完整版報告可參考：https://is.gd/eLcCJs。