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皇后區華裔幼稚園 恐被市教育局終止合同 孩子被迫轉學

記者鄭怡嫣／紐約報導
家長與業者抗議市教育局計畫關閉服務數百位社區家長的彩虹幼稚園。(記者鄭怡嫣／攝影)
家長與業者抗議市教育局計畫關閉服務數百位社區家長的彩虹幼稚園。(記者鄭怡嫣／攝影)

數十名家長、業者及紐約州參議員劉醇逸，15日聚集法拉盛彩虹幼稚園(Rainbow Child Development Center)前，批評市教育局處事不公、拖欠款項，呼籲繼續開放幼稚園，以滿足家長們對於高質量雙語早教課程的需要。

根據運營總監葉恆與葉晶，彩虹幼稚園在2010年開放，在皇后區法拉盛、新鮮草原、長島市、以及小頸設有四處分校，主要為移民及低收入家庭提供免費的中英雙語早教課程，目前約有400位孩子。

在疫情之初，針對幼稚園及少數家長有關課後班所產生的付款糾紛，市教育局展開了調查。今年5月，調查人員提議當局與幼稚園終止合同。同月，家長也收到當局通知，表示孩子們需要轉學。

葉恆表示，幼稚園也在同一天收到市教育局通知，信中「威脅」要終止幼稚園所有的學前班項目。兩年的調查期間，市教育局與幼稚園很少溝通，此次事發的十天之內，幼稚園已上訴當局，並遞交近300封來自家長的支持信，呼籲保留課程，「這樣做很傷害社區，許多孩子在新學年要面臨轉學，有的還被安排到很遠的地方，比如布碌崙(布魯克林)」。

葉恆也說，調查期間，市教育局還拖欠幼稚園逾200萬元，5月她向市主計長辦公室投訴了市教育局的欠款，隨後則被忽然通知「要終止合同」，目前，當局仍未償還5、6月的運營費等。

劉醇逸表示，這已不是教育局第一次欠款，調查過程也不公正透明，例如報告中說，幼稚園規定家長先要報名參加付費課後班，才能申請PRE-K的學前班項目，這完全不符實情。他呼籲市教育局聆聽家長們的心聲，儘早還款並繼續開放幼稚園。

彩虹幼稚園小頸分校的家長蔡Olivia表示，去年12月起，她兩歲半的孩子開始就讀這所幼稚園，它的教育質量高，對孩子也上心。她本打算讓孩子在這裡繼續3-K項目，卻忽然收到教育局通知，說孩子被另一所從沒申請過的學校錄取。之後，教育局搞錯了申請截止時間，又自動替她接受了錄取通知，「一切很荒謬也不可接受」，她敦促繼續讓孩子在這所幼稚園接受教育。

教育局發言人15日向本報記者回應，紐約市學區(SCI)特別調查專員的獨立調查證實，幼稚園違反了與市教育局的合同，因此，幼稚園的招生暫緩，以等待對調查結果更詳細的審查。此外當局並未欠款，幼稚園已收到2022財年的所有付款，收入比年度合同價高出75%。

劉醇逸及家長與業者抗議市教育局計畫關閉服務數百位社區家長的彩虹幼稚園。(記者鄭怡...
劉醇逸及家長與業者抗議市教育局計畫關閉服務數百位社區家長的彩虹幼稚園。(記者鄭怡嫣／攝影)
家長與業者抗議市教育局計畫關閉服務數百位社區家長的彩虹幼稚園。(記者鄭怡嫣／攝影...
家長與業者抗議市教育局計畫關閉服務數百位社區家長的彩虹幼稚園。(記者鄭怡嫣／攝影)

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