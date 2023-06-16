皇后區華裔幼稚園 恐被市教育局終止合同 孩子被迫轉學
數十名家長、業者及紐約州參議員劉醇逸，15日聚集法拉盛彩虹幼稚園(Rainbow Child Development Center)前，批評市教育局處事不公、拖欠款項，呼籲繼續開放幼稚園，以滿足家長們對於高質量雙語早教課程的需要。
根據運營總監葉恆與葉晶，彩虹幼稚園在2010年開放，在皇后區法拉盛、新鮮草原、長島市、以及小頸設有四處分校，主要為移民及低收入家庭提供免費的中英雙語早教課程，目前約有400位孩子。
在疫情之初，針對幼稚園及少數家長有關課後班所產生的付款糾紛，市教育局展開了調查。今年5月，調查人員提議當局與幼稚園終止合同。同月，家長也收到當局通知，表示孩子們需要轉學。
葉恆表示，幼稚園也在同一天收到市教育局通知，信中「威脅」要終止幼稚園所有的學前班項目。兩年的調查期間，市教育局與幼稚園很少溝通，此次事發的十天之內，幼稚園已上訴當局，並遞交近300封來自家長的支持信，呼籲保留課程，「這樣做很傷害社區，許多孩子在新學年要面臨轉學，有的還被安排到很遠的地方，比如布碌崙(布魯克林)」。
葉恆也說，調查期間，市教育局還拖欠幼稚園逾200萬元，5月她向市主計長辦公室投訴了市教育局的欠款，隨後則被忽然通知「要終止合同」，目前，當局仍未償還5、6月的運營費等。
劉醇逸表示，這已不是教育局第一次欠款，調查過程也不公正透明，例如報告中說，幼稚園規定家長先要報名參加付費課後班，才能申請PRE-K的學前班項目，這完全不符實情。他呼籲市教育局聆聽家長們的心聲，儘早還款並繼續開放幼稚園。
彩虹幼稚園小頸分校的家長蔡Olivia表示，去年12月起，她兩歲半的孩子開始就讀這所幼稚園，它的教育質量高，對孩子也上心。她本打算讓孩子在這裡繼續3-K項目，卻忽然收到教育局通知，說孩子被另一所從沒申請過的學校錄取。之後，教育局搞錯了申請截止時間，又自動替她接受了錄取通知，「一切很荒謬也不可接受」，她敦促繼續讓孩子在這所幼稚園接受教育。
教育局發言人15日向本報記者回應，紐約市學區(SCI)特別調查專員的獨立調查證實，幼稚園違反了與市教育局的合同，因此，幼稚園的招生暫緩，以等待對調查結果更詳細的審查。此外當局並未欠款，幼稚園已收到2022財年的所有付款，收入比年度合同價高出75%。
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