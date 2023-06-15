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華埠信息亭開啟暑假閱讀季 數百種中文書等你來選

記者許君達／紐約即時報導
主辦方提供數百種各類書籍供讀者和居民選取。(記者許君達／攝影)
主辦方提供數百種各類書籍供讀者和居民選取。(記者許君達／攝影)

華埠商業改進區(Chinatown BID)主辦的暑假趣味閱讀活動即日起在位於曼哈頓巴士打街(Baxter St.)101號的華埠信息亭開啟，社區居民或華人觀光客都可以在活動期間到信息亭外，在數百種中文書籍中挑選自己喜歡的，既可現場閱讀也可帶回家。活動將一直持續到八月底，每周三和周四下午1時至3時30分開放。

華埠商改區特殊項目主任李德容介紹，參加活動的書籍全部來自世界書局的捐贈，共有50餘箱，其中絕大部分是中文書，也有一些英文書。中文書的出版方來自兩岸三地，總數多達數百種，題材和內容涵蓋極廣，從小說到育兒、從童書到經管勵志類書籍，還有一些質量很好、原始售價很貴的大型畫冊，適合包括兒童在內的各年齡段讀者閱讀。不過，由於裝箱比較雜亂，很難像專業書店那樣有序歸類，所以每次拿到活動現場的書籍可能都不一樣。這意味著，讀者不一定每次到場都能淘到自己喜歡的書，但下次再來也許就有了。希望這種偶然性能吸引人們多來、多看。

活動期間，讀者可以從展台上借閱喜歡的書籍，在遮陽傘和信息亭旁的綠蔭處現場閱讀；行程比較匆忙者，也可以挑選自己喜歡的書籍直接帶走，先到先得。李德容表示，主辦方專門為活動印製了精美書籤，贈送給讀者；而到夏天天氣特別炎熱時，也會考慮為讀者提供飲品。

讀者認真閱讀。(商改區提供)
讀者認真閱讀。(商改區提供)
主辦方印製了書籤以贈送讀者，圖為一名讀者將書籤夾在自己喜歡的書籍中。(商改區提供...
主辦方印製了書籤以贈送讀者，圖為一名讀者將書籤夾在自己喜歡的書籍中。(商改區提供)
讀者可以在信息亭旁綠蔭之下的公共長椅上現場閱讀，也可將喜歡的書帶回家。(記者許君...
讀者可以在信息亭旁綠蔭之下的公共長椅上現場閱讀，也可將喜歡的書帶回家。(記者許君達／攝影)
送書活動首日即吸引了不少行人駐足。(商改區提供)
送書活動首日即吸引了不少行人駐足。(商改區提供)

華埠 觀光 商改區

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