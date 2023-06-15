CHI基金會收購林世寶新作 紀念鄭曾明珠

CHI公民英雄國際基金會，日前宣布收購典藏藝術家林世寶黃金年代系列新作。(記者鄭怡嫣╱攝影)

CHI公民英雄國際基金會(Citizen Heroes International Foundation，簡稱CHI)，日前在皇后區法拉盛 紐約台灣會館舉辦公益藝術典藏發表會，收購典藏藝術家林世寶黃金年代系列新作，命名為「明珠之窗：無限」(Pearl's Window: Unlimited)，旨在紀念日前離世的社區多年義工、CHI公民英雄鄭曾明珠女士，鼓勵民眾持之以恆為社區、為民主的普世價值奉獻。

該活動由基金會執行董事王劭文(Kim Wang-Neal)主持，公民英雄國際基金會董事長唐凱仁(Dan Neal)表示，該基金會旨在啟發中產家庭和個人養成捐助公益的習慣，基金會每年審閱頒發獎助金，給世界各地傑出的公益組織和計畫，為地球生態、人類心理健康、心智文教和弱勢族群權益盡棉薄但有效之力。

王劭文說，自俄烏戰爭以來，該基金會三度以購置收藏支持烏克蘭 保衛和平相關的藝術作品，協助多國藝術家將賣畫所得用來救援烏克蘭戰地難民，其中也包含本次典藏的林世寶新作「明珠之窗：無限」，響應他推廣的「人道藝術」理念，希望更多藝術家和民眾，一同響應這些結合美和善的慈善計畫。

林世寶則說明他在「人道藝術計畫」和「一祈一繪」挺烏克蘭民主，並懷念曾與他一同為社區努力的鄭曾明珠女士；他將會把本次售畫的收入，捐到他設置的基金會，協助救濟烏克蘭難民。

紐約華僑文教中心主任陳永豐表示，海外台灣人目前募款總額約3000萬美元來支持烏克蘭追求民主和平；感謝也鼓勵CHI基金會和林世寶持續在這方面的努力。

僑務委員暨台灣會館副理事長方秀蓉，則說鄭曾明珠除了大方將她的家開放給社區上重要社團進出使用，為大型活動出錢出力，更是素人藝術家。