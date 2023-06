布碌崙大橋公園 免費露天電影節回歸

布碌崙大橋露天電影節回歸。(取自布碌崙大橋臉書)

紐約市今夏藝文活動連續展開,少不了到公園裡觀賞免費露天電影 節,享受悠閒時光;由布碌崙 (布魯克林)大橋公園保護協會(Brooklyn Bridge Park Conservancy)帶來的夏日電影節,下個月起至8月尾將帶來多部著名影片,供民眾免費觀賞。

今年主題為「我們一家人」(We Are Family),篩選出多部慶祝各樣性家庭關係的電影,是主辦方帶來的第23個夏日電影季節;在這裡可觀賞東河美景,附近還是著名旅遊景點登波(Dumbo),適合觀光一番後來到公園歇息。

期間將放映的著名影片包括「E.T. 外星人」(E.T. Extra Terrestrial)、「煙火信號」(Smoke Signals)、驚悚電影「驚魂記」(Psycho)、適合兒童觀看的「神偷奶爸」(Despicable Me)、還有不久前橫掃奧斯卡獎 的「媽的多重宇宙」(Everything Everywhere All At Once)等;在8月的最後一期電影播映前,還將開放公眾投票,在幾部電影中選出最想觀看的,民眾可留意官網brooklynbridgepark.org/event-series/movies-with-a-view/。

電影將在7、8月的每周四播映,地點為布碌崙大橋公園的1號碼頭,晚上6點就可入場,位置先到先得;民眾可自帶野餐墊,但不可帶椅子、寵物、玻璃瓶、酒精飲料入場。