紐約州紅藍卡持有者 每年可申請7300元補助

17日將舉辦的「紅藍卡節省計畫」介紹會,於法拉盛高中禮堂舉行,歡迎免費報名參加。(主辦方提供)

紐約州 老人局(NYSOFA)呼籲紐約符合收入資格的醫療保險 (紅藍卡 )持有者,可申請擴大的紅藍卡節省計畫(MSP),以獲得高達每年7300元的財務援助。

紐約的醫療保險受益人被鼓勵現在申請紅藍卡節省計畫(Medicare Saving Program, MSP),因為根據聯邦貧困線的更新,新擴大MSP資格收入限額已正式確定。2023年的收入資格限額為個人2280元,夫妻3077元。

紐約州老齡辦公室(Office for the Aging in New York State, NYSOFA)主任奧爾森(Greg Olsen)表示,在州長霍楚(Kathy Hochul)的領導下擴大該計畫,為老年人提供多達7300元的急需經濟援助,幫助支付像食品、房租或公用事業費用等開支。這項經濟援助對紐約州繼續確保醫療負擔能力、經濟安全和對老年人的支持至關重要。

州衛生廳代理廳長麥克唐納德博士(Dr. James McDonald)表示,擴大的紅藍卡節省計畫,讓老年人可利用它來支付日常開支。鼓勵合格的紐約居民充分利用這項福利,使他們能負擔必需品和醫療保健,而不必在兩者間做選擇。

紅藍卡權益中心總裁里卡迪(Fred Riccardi)說,紅藍卡節省計畫可成為一根救命索,讓受保人能夠保持他們的醫療保險,獲得所需的護理,並負擔其他必需品。

紅藍卡節省計畫通過支付老年人和殘障人士有限收入的醫療保險B部分保費,並自動將其註冊為額外援助的受益人。獲批的申請者將通過社會保障支票獲得退款。申請人需提供醫療保險卡影印本、收入證明,除醫療保險外其他健康保險費用的文件,出生日期和居住地證明。

若收入僅略高於公布限額,即個人2280元、夫妻3077元,仍可以進行申請,因為可能需要支付的自付費用可以從申請者的總收入中扣除,最終符合資格。

針對很多華人長者因為收入計算方案複雜不知道自己是否符合資格,以及填表困難的問題,都可以在17日(周六)舉辦的「紅藍卡節省計畫」介紹會上,獲得詳細解答。

17日下午2時至4時,「紅藍卡節省計畫」介紹會,將於法拉盛高中(35-01 Union St. Flushing)禮堂舉行,活動現場請從北方大道大門,法拉盛YMCA正對面進入。當天紅藍卡權益中心(Medicare Right Center)將派專人到場詳細介紹紅藍卡節省計畫新規定外,健保公司也會有專員在現場協助回答問題,幫助華人長者瞭解收入計算方案,以及自己是否符合節省計畫,還可以解決困難的填表問題。歡迎當天親自瞭解詳請,報名電話:(718)746-8889轉213 或網上報名:https://bit.ly/msp0617。文章資料來源:https://aging.ny.gov/。