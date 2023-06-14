健康講座、免費篩檢、抽獎…布碌崙班森賀周六舉行

市青少年與社區發展局14日攜手布碌崙華人聯合會宣布，於17日在華聯會中心舉辦「春季健康講座會」。(記者顏潔恩/攝影)

市青少年與社區發展局(DYCD)14日攜手布碌崙 (布魯克林)華人聯合會宣布，於17日(周六)在班森賀華聯會中心舉辦「春季健康講座會」(Spring into Health)，為民眾提供健康與健保 資訊，以及一些健康篩檢，出席活動的民眾還可參與抽獎遊戲，贏取好禮。

華聯會會長鄧銘賢指出，現場活動包括眾多機構帶來的社區服務、醫療保險 資訊，班森賀康復中心也將請華裔護理師陳𣻸健為民眾進行血壓、血糖測試等，出席的民眾會自動獲得抽獎券，有望將精美禮品帶回家；此外，當日下午12時30分，有一場纖營醫學營養顧問中心的註冊營養師林曼珊帶來的「糖尿病與營養」講座，有興趣的民眾可留意時間。

當局在布碌崙的第11社區顧問委員會主席賴櫟元介紹，自2016年起當局每年聯合社區機構舉辦健康資訊會，起初以推廣醫療保險為目標，到現在發展得非常多元化，截止去年有將近650個機構的參與；他感謝此次能藉助華聯會的場地，將充分利用，把專業的知識和資源帶給社區，歡迎民眾邀請身邊的人出席。

該活動還獲得亞美醫師協會、第一保健、真愛護理中心、VHS健康公司、紐約州健保等十多個贊助單位的支持，屆時將擺設攤位、提供民眾全面的資訊，不要錯過；時間是17日(周六)上午11時，地點是華聯會社區中心，地址是布碌崙Stillwell大道1787號。