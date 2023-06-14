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華人特殊家庭成員 參與培訓為維權發聲

記者鄭怡嫣／紐約報導
約20位華人特殊家庭成員參與州政府及華策會舉辦的公民領導力培訓。(記者鄭怡嫣／攝影)
約20位華人特殊家庭成員參與州政府及華策會舉辦的公民領導力培訓。(記者鄭怡嫣／攝影)

約20位華人特殊家庭成員，參與州政府新美國人辦公室(New York State Office for New Americans)及華策會(CPC)共同舉辦的「公民領導力計畫」；該計畫於13日結業，他們表示，華人往往更習慣自掃門前雪，而不懂發聲與求助，如今他們更有信心維權，表達自身訴求。

參與者、州發育障礙計畫委員(NYS DDPC)馮斌介紹，這是在華社針對特殊家庭的首屆公民領導力培訓項目。華人特殊家庭有獨特需求，照顧者需要一輩子倡導及幫助家中的特殊成員，而受到文化因素等影響，華人往往最缺勇氣和膽量，找誰發聲、如何發聲、被拒絕以後如何繼續上訴，這些都需要學習了解，也是培訓的內容，希望在結業後學以致用，參與者們也計畫在將來會訪官員傳達自身訴求，也向他們建議推廣在更多社區推廣新移民的項目。

30歲的賀娟表示，六年前她來到美國，疫情期間，她近兩歲的女兒確診中重度自閉症，見到馬路就要衝，有外人觸碰就會喊叫，母親也在那時確診癌症並於一年後去世，這是她最艱難的時光，她一直在家承擔照顧工作，與美國社會脫節。

由於受到華人文化影響，賀娟不知如何說出心聲和需求。參與培訓後，最大的是觀念上的轉變，了解自己可以行使權益，也知道美國社會只有自己發聲，才可得到更多資源和幫助。

家中有13歲特殊孩童的Amy說，孩子在中國出生，四歲來到美國接受當地的特殊教育，有時躺在地上不走，大哭大鬧，當時很想挖一個洞把自己藏起來，但也只能堅強面對，中國式的母親和家長，往往習慣自掃門前雪，悶頭照看孩子而不尋求幫助，在參與培訓後，她方知孩子和自身都有許多權益，自己能夠做的事亦有很多，有了更多信心，也望華人群體對特殊家庭報以更多尊重與理解。

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