我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

自助機台也得給？美國小費文化漸越界 遭厭倦

布林肯訪華前與中外長通話 秦剛籲停止干涉中國內政

大學點遭打砸華人餐廳 獲捐5000元

記者鄭怡嫣／紐約報導
「漁村」在今年3月遭到砸店，13日收到來自Grubhub的捐款5000元。(記者鄭怡嫣／攝影)
「漁村」在今年3月遭到砸店，13日收到來自Grubhub的捐款5000元。(記者鄭怡嫣／攝影)

皇后區大學點一家華人海鮮大排檔「漁村」(Fish Village)，在今年3月遭到一群蒙面青少年打砸破壞，損失約2萬元，在當地市議員帕拉迪諾(Vickie Paladino)牽頭下，13日收到來自全美外賣平台「Grubhub」的5000元捐款，助力商家恢復。

漁村的負責人胡Tony表示，案件發生在3月4日晚，一群蒙面青少年乘電梯進入三樓的餐廳，未發一語便開始掀、翻、砸桌椅，不到一分鐘後逃離現場，現場杯盤狼藉，碎玻璃一地，有些客人未付帳也嚇得離開，餐廳損失約2萬元。此後，由於擔憂安全問題，餐廳也流失許多老顧客，生意在三周之內損失50%，目前則已逐步恢復至原來的七、八成。

胡Tony也說，這些嫌犯迄今未被抓獲，不過在案發後，餐廳也收到一些個人捐款。此次則感謝議員及公司的幫助。

帕拉迪諾表示，這樁打砸案對社區造成了嚴重打擊，表示即使在皇后區的東北部，小商家也會受到劇烈的影響。案發後她也訪問了店家以提供幫助，Grubhub代表聽聞此案後，聯絡了她的辦公室，她很開心能牽線搭橋、促成捐款。

Grubhub的社區事務及社會影響(Head of Community Affairs and Social Impact)主管史萬森(Brett Swanson)表示，該平台在業務之餘也致力回饋社區，支持各個社區餐館的安全和發展，更設有專門的亞裔茁壯餐館基金(AAPISTRONG Restaurant Fund)，幫助在疫期及疫後掙扎、植根在社區的亞太裔餐館，案發後他們第一時間聯絡了帕拉迪諾，以盡綿薄之力。

皇后區 大學點 亞裔

上一則

彩虹彼端 台製VR以觀者為表演圓心

下一則

6/17選舉黃金日 多華人社團助選民登記

延伸閱讀

希望之城向促進社區健康服務組織贈款超過 50萬

希望之城向促進社區健康服務組織贈款超過 50萬
14歲神童大學畢業還經營2家公司 父母最注重培養這個技能

14歲神童大學畢業還經營2家公司 父母最注重培養這個技能
大學點華人餐廳「漁村」被砸 議員牽線 獲捐5000元

大學點華人餐廳「漁村」被砸 議員牽線 獲捐5000元
華埠里民大會 馬泰承諾爭取豁免壅堵費

華埠里民大會 馬泰承諾爭取豁免壅堵費
為無證青年服務17年 華裔金凱利獲傑出移民表彰

為無證青年服務17年 華裔金凱利獲傑出移民表彰

熱門新聞

有消息指出，華裔醫生程志涉嫌性侵的受害者恐不止一人。（取自doximity網站）

紐約法拉盛華醫涉迷姦女病患還錄影 恐多人受害

2023-06-07 07:41

紐約連兩天淪全球空污最糟城市 霧霾籠罩宛如末日

2023-06-07 14:35
加拿大山火蔓延，紐約空氣品質亮紅燈。(記者張晨／攝影)

加拿大山火蔓延 紐約空氣品質亮紅燈

2023-06-06 14:04
班森賀華裔高中男生在地鐵站遭三名少年攻擊和搶劫。(本報檔案照)

紐約15歲華裔高中生 地鐵內遭3非裔搶劫、木棍毆打

2023-06-09 13:15
氣象部門表示空氣可能在8日就有所好轉，但是建議民眾儘量待在室內，外出時須配戴口罩。(記者高雲兒／攝影)

紐約空氣明日好轉？氣象局：外出最好戴這種口罩

2023-06-07 15:28
6日，自由女神像被包裹在土黃色的山火濃煙之中。(路透)

圖輯／山火影響 紐約如添黃色濾鏡 能見度極低

2023-06-07 09:40

超人氣

更多 >
傷痕累累…韓美女網紅慘死柬埔寨 中國籍夫婦裹紅布棄屍

傷痕累累…韓美女網紅慘死柬埔寨 中國籍夫婦裹紅布棄屍
社安金可扣除6款項 讓你領不到那麼多錢

社安金可扣除6款項 讓你領不到那麼多錢
Instant Pot母公司申請破產 華人驚：「萬能鍋」超好用

Instant Pot母公司申請破產 華人驚：「萬能鍋」超好用
罐頭沒吃完 把食物留在罐內安全嗎？農業部這樣說

罐頭沒吃完 把食物留在罐內安全嗎？農業部這樣說
前幕僚長：川普遭定罪、坐牢機會都非常高

前幕僚長：川普遭定罪、坐牢機會都非常高