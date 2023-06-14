大學點遭打砸華人餐廳 獲捐5000元

「漁村」在今年3月遭到砸店，13日收到來自Grubhub的捐款5000元。(記者鄭怡嫣／攝影)

皇后區大學點 一家華人海鮮大排檔「漁村」(Fish Village)，在今年3月遭到一群蒙面青少年打砸破壞，損失約2萬元，在當地市議員帕拉迪諾(Vickie Paladino)牽頭下，13日收到來自全美外賣平台「Grubhub」的5000元捐款，助力商家恢復。

漁村的負責人胡Tony表示，案件發生在3月4日晚，一群蒙面青少年乘電梯進入三樓的餐廳，未發一語便開始掀、翻、砸桌椅，不到一分鐘後逃離現場，現場杯盤狼藉，碎玻璃一地，有些客人未付帳也嚇得離開，餐廳損失約2萬元。此後，由於擔憂安全問題，餐廳也流失許多老顧客，生意在三周之內損失50%，目前則已逐步恢復至原來的七、八成。

胡Tony也說，這些嫌犯迄今未被抓獲，不過在案發後，餐廳也收到一些個人捐款。此次則感謝議員及公司的幫助。

帕拉迪諾表示，這樁打砸案對社區造成了嚴重打擊，表示即使在皇后區的東北部，小商家也會受到劇烈的影響。案發後她也訪問了店家以提供幫助，Grubhub代表聽聞此案後，聯絡了她的辦公室，她很開心能牽線搭橋、促成捐款。

Grubhub的社區事務及社會影響(Head of Community Affairs and Social Impact)主管史萬森(Brett Swanson)表示，該平台在業務之餘也致力回饋社區，支持各個社區餐館的安全和發展，更設有專門的亞裔 茁壯餐館基金(AAPISTRONG Restaurant Fund)，幫助在疫期及疫後掙扎、植根在社區的亞太裔餐館，案發後他們第一時間聯絡了帕拉迪諾，以盡綿薄之力。