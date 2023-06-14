彩虹彼端 台製VR以觀者為表演圓心

「彩虹彼端」導演郭文泰(中)、河床劇團團長葉素伶(左)作客紐約台北文化中心，在主任張惠君(右)的主持下暢談作品。(記者許君達／攝影)

第22屆翠貝卡影展(Tribeca Festival)目前正在曼哈頓 舉辦，台灣河床劇團的VR (虛擬實境)作品「彩虹彼端」(Over the Rainbow)導演 ，13日在曼哈頓中城介紹，該片是河床劇團將實境劇場試驗「開房間計畫」VR化三部曲的作品之一，透過以觀眾為圓心的沉浸式表演，表達和探索人類慾望與幸福、夢想與熟悉之間的微妙平衡。

「彩虹彼端」在本屆翠貝卡影展，入圍「沉浸式作品」(Immersive)單元中的「新聲競賽」(New Voices Competition)，這是台灣的VR作品連續第六年進入這個競賽項目。目前該片在曼哈頓下城的Spring Studios繼續公映至17日(周六)。

「彩虹彼端」導演郭文泰(Craig Quintero)大學主攻戲劇，1990年代初，他曾赴中國大陸與台灣考察研究京劇(國劇)藝術，後進入台灣的中國文化大學學習京劇。東西方戲劇所主張的截然不同的表演邏輯促使他思考，該如何與觀眾互動。

郭文泰介紹，加入河床劇團25年來，一直嘗試能讓表演者與觀眾建立更深刻的聯繫的藝術表達形式，劇團的創作拋棄傳統戲劇所要求的角色刻畫、故事情節與邏輯連貫性，而是運用身體、空間、燈光、音樂去創造一種「一生一次」的經驗。

從2011年起，河床劇團啟動了「開房間計畫」，戲劇不再以演員和舞台為中心，一組演員同時演給成百上千的觀眾看，而是讓每一位觀眾單獨坐在空間正中，一組演員以觀眾為中心表演，並通過肢體語言和眼神接觸互動，讓觀眾體會到「我」在戲劇中的存在，實現從「看」到「體驗」的轉變。計畫開展十年後，由於演員單獨為一人服務的成本太高，便開始嘗試用VR技術去複製這樣的互動式表演。

郭文泰介紹，「彩虹彼端」堅持了「開房間計畫」中的深度互動，這正是「彩虹彼端」與其他運用VR技術拍攝的影視作品最大的區別。他表示，很多作品都只是利用VR技術去加強畫面呈現的效果，但還是為影像敘事服務，而「彩虹彼端」則完全把VR的互動性作為敘事的本體。

「彩虹彼端」的創作由文化部科技藝術創作發展計畫提供補助與支持。駐紐約台北文化中心主任張惠君表示，在政策引導的作用下，台灣的VR藝術起步較早、發展迅速，如今已位列全球前三VR作品產出國。河床劇團團長葉素伶說，以前出國展演時，說起台灣(Taiwan)，總被人誤以為泰國(Thailand)，而現在完全不一樣了，說到台灣，常能聽到「台灣很棒」的評價。