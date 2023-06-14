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慈濟根繫何處特展 望啟發社會思考

記者劉梓祁／紐約報導
慈濟國際難民援助特展開幕式。(記者劉梓祁／攝影)
慈濟國際難民援助特展開幕式。(記者劉梓祁／攝影)

慈濟基金會紐約分會13日在曼哈頓大愛人文中心，舉辦主題為「根繫何處：流離失所後的慈悲共渡」的國際難民援助特展開幕儀式，展品以照片和紀錄短片為主，旨在令紐約各界了解機構在約旦、馬來西亞、摩爾多瓦、波蘭等地所做人道援助工作，以及對難民家庭的影響。

慈濟美國總會執行長曾慈慧表示，展覽的影音與圖文主要為呈現來自機構的難民援助方案，和其目前所收穫的成果以及未來規畫。她還說，在全球多地面臨難民危機的時刻，此次展覽作為「全球難民計劃」(Global Refugee Program)的一部分，不僅希望讓社會了解多國人面臨的挑戰，也期望能夠啟發大眾思考，共同為全球性的難民危機尋找對策。

紐約分會執行長蘇煜升表示，在聯合國將要舉辦國際難民論壇之際，希望籍此展覽讓人們知曉世界範圍內被救助的國家，同時傳達「最好的解決辦法就是愛與和平」的理念。他還指，選在曼哈頓設展也為吸引年輕一代，鼓勵其關心了解此危機，未來也會舉辦聯合國的「平行活動」，邀請代表到場討論相關議題。

開幕儀式亦邀請了土耳其慈濟志工胡光中，分享他在地援助難民的心路歷程和援助經歷。同時出席的人士還包括駐紐約台北經濟文化辦事處處長李光章、紐約華僑文教服務中心主任陳永豐、市長辦公室亞裔事務主任鄭祺蓉等人。

此展覽將於17日(周六)起向公眾免費開放，每日展出時間為上午11時至下午4時，地址為東60街229號的慈濟大愛人文中心，每日最晚入場時間為下午3時30分。

慈濟國際難民援助特展開幕式，曾慈慧發言。(記者劉梓祁／攝影)
慈濟國際難民援助特展開幕式，曾慈慧發言。(記者劉梓祁／攝影)
慈濟13日舉辦國際難民援助特展。(記者劉梓祁／攝影)
慈濟13日舉辦國際難民援助特展。(記者劉梓祁／攝影)
慈濟國際難民援助特展現場。(記者劉梓祁／攝影)
慈濟國際難民援助特展現場。(記者劉梓祁／攝影)
慈濟國際難民援助特展現場。(記者劉梓祁／攝影)
慈濟國際難民援助特展現場。(記者劉梓祁／攝影)
慈濟國際難民援助特展現場。(記者劉梓祁／攝影)
慈濟國際難民援助特展現場。(記者劉梓祁／攝影)
慈濟國際難民援助特展現場。(記者劉梓祁／攝影)
慈濟國際難民援助特展現場。(記者劉梓祁／攝影)
慈濟國際難民援助特展現場。(記者劉梓祁／攝影)
慈濟國際難民援助特展現場。(記者劉梓祁／攝影)

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