我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

自助機台也得給？美國小費文化漸越界 遭厭倦

布林肯訪華前與中外長通話 秦剛籲停止干涉中國內政

華聯會慶雙親節 華裔長者同歡

記者顏潔恩／紐約報導
布碌崙華人聯合會13日在海港城自助餐廳舉行雙親節慶祝活動。(記者顏潔恩／攝影)
布碌崙華人聯合會13日在海港城自助餐廳舉行雙親節慶祝活動。(記者顏潔恩／攝影)

布碌崙(布魯克林)華人聯合會13日在海港城自助餐廳舉行雙親節慶祝活動，來自政界、警界、社區合作夥伴以及年長者會員超過200人出席，享用美味佳餚和參與抽獎遊戲、歌舞表演等節目。

華聯會會長鄧銘賢表示，雙親節是該會最重要的慶祝活動之一，華裔長者喜歡到自助餐廳享用無限供應、各式各樣的美味佳餚，在這天表達對他們感激的日子裡，「我們確保以長者最喜歡的方式，銘記他們的付出。」

在健保公司、食品公司等贊助下，當天所有人都能帶回家一份禮品，主辦方也準備精美家電用品供民眾抽獎遊戲贏取；州眾議員寇頓(William Colton)、溫思婷(Helene Weinstein)、鄭永佳(Lester Chang)、布碌崙商會會長藍迪(Randy Peers)、和代表61分局的警員都到場參加，向長者獻上祝福。

「我們應尊重長輩，他們給予我們很重要的人生智慧，在我們成為父母、祖父母之後，也能把這些智慧傳承給下一代」，寇頓表示，他在會上也表示，紐約州參、眾議會日前都通過將春節定為紐約州公校假期的法案，目前正等待州長霍楚(Kathy Hochul)簽字生效，「亞裔的付出獲得認可，我們很欣慰多年的努力終於得到了回報。」

來自香港的70歲長者黃展圖，33年前和家人移民來美，五年前退休時希望能豐富老年生活而加入華聯會，對於電腦、英文、歌唱班都很有興趣，現在也是一名積極的義工；對於即將來到的父親節，他說孩子儘管有了自己的家庭，但每逢佳節一定回家吃頓飯，是屬於他們親子間的浪漫。

華聯會在長者喜歡的自助餐廳舉辦活動，銘記他們的付出。(記者顏潔恩／攝影)
華聯會在長者喜歡的自助餐廳舉辦活動，銘記他們的付出。(記者顏潔恩／攝影)

布碌崙 紐約州 亞裔

上一則

裴成進華社介紹會 關注教育治安議題

下一則

慈濟根繫何處特展 望啟發社會思考

延伸閱讀

布碌崙大橋公園 免費露天電影節回歸…將放映「媽的多重宇宙」

布碌崙大橋公園 免費露天電影節回歸…將放映「媽的多重宇宙」
紐約「夏日街道」 首度擴至五大區

紐約「夏日街道」 首度擴至五大區
紐約客談／春節列紐約州公校假日 得來不易

紐約客談／春節列紐約州公校假日 得來不易
布碌崙康尼島美人魚遊行 6月17日回歸

布碌崙康尼島美人魚遊行 6月17日回歸
全美首創 紐約州議會通過 農曆春節將列公校假日

全美首創 紐約州議會通過 農曆春節將列公校假日

熱門新聞

有消息指出，華裔醫生程志涉嫌性侵的受害者恐不止一人。（取自doximity網站）

紐約法拉盛華醫涉迷姦女病患還錄影 恐多人受害

2023-06-07 07:41

紐約連兩天淪全球空污最糟城市 霧霾籠罩宛如末日

2023-06-07 14:35
加拿大山火蔓延，紐約空氣品質亮紅燈。(記者張晨／攝影)

加拿大山火蔓延 紐約空氣品質亮紅燈

2023-06-06 14:04
班森賀華裔高中男生在地鐵站遭三名少年攻擊和搶劫。(本報檔案照)

紐約15歲華裔高中生 地鐵內遭3非裔搶劫、木棍毆打

2023-06-09 13:15
氣象部門表示空氣可能在8日就有所好轉，但是建議民眾儘量待在室內，外出時須配戴口罩。(記者高雲兒／攝影)

紐約空氣明日好轉？氣象局：外出最好戴這種口罩

2023-06-07 15:28
6日，自由女神像被包裹在土黃色的山火濃煙之中。(路透)

圖輯／山火影響 紐約如添黃色濾鏡 能見度極低

2023-06-07 09:40

超人氣

更多 >
傷痕累累…韓美女網紅慘死柬埔寨 中國籍夫婦裹紅布棄屍

傷痕累累…韓美女網紅慘死柬埔寨 中國籍夫婦裹紅布棄屍
社安金可扣除6款項 讓你領不到那麼多錢

社安金可扣除6款項 讓你領不到那麼多錢
Instant Pot母公司申請破產 華人驚：「萬能鍋」超好用

Instant Pot母公司申請破產 華人驚：「萬能鍋」超好用
罐頭沒吃完 把食物留在罐內安全嗎？農業部這樣說

罐頭沒吃完 把食物留在罐內安全嗎？農業部這樣說
前幕僚長：川普遭定罪、坐牢機會都非常高

前幕僚長：川普遭定罪、坐牢機會都非常高