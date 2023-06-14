華聯會慶雙親節 華裔長者同歡

布碌崙華人聯合會13日在海港城自助餐廳舉行雙親節慶祝活動。(記者顏潔恩／攝影)

布碌崙 (布魯克林)華人聯合會13日在海港城自助餐廳舉行雙親節慶祝活動，來自政界、警界、社區合作夥伴以及年長者會員超過200人出席，享用美味佳餚和參與抽獎遊戲、歌舞表演等節目。

華聯會會長鄧銘賢表示，雙親節是該會最重要的慶祝活動之一，華裔長者喜歡到自助餐廳享用無限供應、各式各樣的美味佳餚，在這天表達對他們感激的日子裡，「我們確保以長者最喜歡的方式，銘記他們的付出。」

在健保公司、食品公司等贊助下，當天所有人都能帶回家一份禮品，主辦方也準備精美家電用品供民眾抽獎遊戲贏取；州眾議員寇頓(William Colton)、溫思婷(Helene Weinstein)、鄭永佳(Lester Chang)、布碌崙商會會長藍迪(Randy Peers)、和代表61分局的警員都到場參加，向長者獻上祝福。

「我們應尊重長輩，他們給予我們很重要的人生智慧，在我們成為父母、祖父母之後，也能把這些智慧傳承給下一代」，寇頓表示，他在會上也表示，紐約州 參、眾議會日前都通過將春節定為紐約州公校假期的法案，目前正等待州長霍楚(Kathy Hochul)簽字生效，「亞裔 的付出獲得認可，我們很欣慰多年的努力終於得到了回報。」